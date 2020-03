Coronavirus: oltre 500 morti in un solo giorno in Lombardia

Sono oltre 500 i morti registrati in Lombardia in un solo giorno: è l’ultimo, drammatico, bilancio che arriva dalla Regione maggiormente colpita dall’epidemia di Coronavirus. A fornire i nuovi dati inerenti alla Lombardia è stato, come di consueto, l’assessore al Welfare Giulio Gallera che ha parlato di “dati che fanno male”. I decessi registrati in un solo giorno, infatti, sono per la precisione 546, che portano a 3.095 il numero delle persone totali decedute fino ad ora a causa dell’epidemia di Covid-19.

Ad oggi, i pazienti attualmente positivi sono 25.515, con un incremento di 3.251 in un giorno. “Gli ospedalizzati sono 8.258, +523, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 1.093, gli spazi sono sempre meno” ha poi aggiunto Gallera.

