Coronavirus, sacerdote celebra messa sul web, ma per sbaglio attiva i filtri: il risultato è esilarante | VIDEO

Coronavirus, sacerdote imposta i filtri durante la messa sul web | VIDEO

Adattarsi al nuovo stile di vita imposto dalle regole anti Coronavirus non è semplice: ne sa qualcosa il sacerdote della Parrocchia Santi Pietro e Benedetto di Polla, in provincia di Salerno, che, durante la messa in diretta web ha per sbaglio attivato alcuni bizzarri filtri del proprio smartphone. Il risultato è stato esilarante e il video in breve tempo è diventato virale.

