Coronavirus, positivo un uomo della scorta del premier Conte

Un membro della scorta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è risultato positivo al Coronavirus. L’agente che ha contratto il Covid-19 non è entrato in contatto di recente con il premier che quindi risulta in ottima salute.

“In merito alla notizia sulla positività al Covid 19 di un agente della scorta del Presidente del Consiglio – si legge in una nota di Palazzo Chigi -, si precisa che nelle ultime settimane non c’è stato alcun contatto diretto con lo stesso Presidente, non avendo mai viaggiato neppure sulla stessa auto. Anche i contatti con gli altri uomini della scorta non destano preoccupazione, in quanto sono sempre state rispettate le distanze sociali di sicurezza e tutte le precauzioni anche dopo la conferma della positività. Il presidente Conte nel frattempo, nei giorni scorsi, ha effettuato un tampone che ha dato esito negativo. Ed è costantemente informato sulle condizioni di salute dell’agente della sua scorta”.

