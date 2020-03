CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus continua a mietere le sue vittime in tutto il mondo. Il numero di casi di contagio confermati da nuovo Coronavirus nel mondo ha superato i 275 mila (275.434), mentre i decessi sono ormai vicini a 11.400 (11.399), secondo il conteggio tenuto dalla John Hopkins University, che riporta un totale di 88.256 guarigioni. La Francia ha registrato, nella giornata di ieri, 78 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, il che ha fatto salire il numero totale delle vittime del Covid-19 a 450. Nella serata il primo morto per via dell’infezione c’è stato anche nello Stato di Israele, mentre gli Stati Uniti, secondo un articolo uscito sul New England Journal of Medicine e scritto dalla dottoressa Lisa Rosenbaum, potrebbero presto trovarsi in una situazione più grave di quella dell’Italia. Qui è possibile vedere la mappa interattiva dei contagi in tempo reale. Di seguito gli ultimi aggiornamenti dal mondo sul Coronavirus.

Ore 7,30 – Cina, no contagi per terzo giorno – Per il terzo giorno consecutivo in Cina non sono stati registrati contagi di coronavirus ma salgono i casi importati dai viaggiatori. Secondo quanto reso noto dalle autorità sanitarie di Pechino, ci sono stati 41 nuovi casi importati che portano il totale “non domestico” a 269. Complessivamente i casi di coronavirus in Cina risultano 81.008 mentre i morti sono 3.255, 7 in più rispetto al giorno precedente.

07,00 – Grecia prolunga chiusura scuole fino a 10 aprile – Il governo greco ha deciso di prolungare la chiusura di scuole, università e strutture educative per altre due settimane, fino al 10 aprile, per contrastare l’avanzata dell’epidemia di Covid-19. La decisione è stata presa per motivi precauzionali, sulla base di una raccomandazione in questo senso da parte del comitato nazionale per la protezione della Salute pubblica. Lo riporta il quotidiano greco Kathimerini.

COSA È SUCCESSO IERI:

Chiuso lo stato di New York: tutti a casa, tranne lavoratori dei servizi essenziali – Anche New York segue l’esempio di altri stati del mondo: per affrontare al meglio l’emergenza Coronavirus, il governatore Andrew Cuomo ha annunciato la chiusura di tutti i negozi, tranne quelli legati ai servizi essenziali. “Lo stato di New York si mette in pausa – ha detto Cuomo – perché abbiamo bisogno che tutti siano al sicuro, altrimenti nessuno lo è. Questa è l’azione più drastica che possiamo prendere. A oggi, i casi di Coronavirus nello stato di New York sono 7.102, di cui 4.408 nella sola città di New York. I morti, nello Stato, al momento sono 35.

Coronavirus, prima vittima in Israele – Israele registra la sua prima vittima di Covid-19: è un uomo di 88 anni, con precedenti patologie gravi, come specificato dal ministero della Salute. Israele ha 705 casi del nuovo Coronavirus. Dieci pazienti sono in condizioni critiche e 15 completamente guariti.

Francia, oggi morte 78 persone: 450 il totale – La Francia registra 78 nuovi decessi nelle ultime 24 ore, portando il totale dei morti per Covid-19 a 450. Il numero dei contagiati è di 12.612 persone, i ricoverati sono 5.226, di cui 1.300 in terapia intensiva.

Germania, scoperta molecola in grado di bloccare il Coronavirus – Gli studiosi dell’Università di Lubecca, in Germania, hanno scoperto una nuova molecola in grado di bloccare il diffondersi del Covid-19. La molecola è stata ribattezzata “13b” e la sua scoperta potrebbe dare una grossa mano per lo sviluppo di nuovi farmaci. (Leggi la notizia completa).

