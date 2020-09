Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – La curva dei contagi da Coronavirus in Italia è in leggera risalita: sono 42.457 le persone attualmente positive al Covid-19, che fino ad oggi ha contagiato in totale 294.932 persone, provocando 35.668 morti. In Italia e in Europa si teme la seconda ondata, mentre i paesi più colpiti dalla pandemia sono Stati Uniti, India e Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, sabato 19 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

In attesa di aggiornamenti

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Bonaccini riapre gli stadi dell’Emilia-Romagna – In Emilia-Romagna riaprono gli stadi. Il governatore della Regione, Stefano Bonaccini, ha diramato un’ordinanza che consente l’accesso del pubblico – seppur con forti limitazioni – agli eventi sportivi. Mille spettatori potranno assistere nel weekend a Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari, partite valide per il primo turno di Serie A, mentre per il Gran Premio di Formula 1 di Imola, in programma dal 31 ottobre al primo novembre, è previsto l’accesso fino a 13.147 persone.

Il bollettino del 18 settembre – Secondo il bollettino sanitario del 18 settembre, sono 42.457 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia (+1.044 rispetto al giorno precedente). I contagi sono in aumento: +1.907, per un totale di 294.932 casi accertati finora. Ieri si sono registrati 10 morti (in totale fin qui i decessi sono stati 35.668) e 853 guariti (216.807 in totale). Dei 42.457 attualmente positivi, 2.387 (+39) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 208 (-4) necessitano di terapia intensiva, mentre 39.862 (+1.009) si trovano in isolamento domiciliare. Il bollettino del 18 settembre.

Chiuso asilo nido a Palermo, è il quarto – Ieri mattina è stato chiuso in via precauzionale l’asilo nido Braccio di Ferro, in piazza delle Balate a Palermo: al familiare di una dipendente era stato disposto l’esecuzione di un taampone. Si tratta del quarto asilo chiuso nel capoluogo siciliano da quando la scuola è cominciata. La dipendente dell’asilo nido ha quindi fatto rientro a casa, autorizzata dalla direzione. Contemporaneamente sono scattate le misure di sicurezza previste dai protocolli. Il servizio è stato subito sospeso e sono stati avvertiti i genitori degli otto bambini presenti che si sono recati al nido di piazza delle Balate. Per il plesso è stata quindi disposta la sanificazione straordinaria da parte del personale della Reset. Si attendono, adesso, ulteriori indicazioni da parte dell’Azienda sanitaria provinciale.

Corleone, focolaio a un matrimonio: chiuse le scuole – Focolaio di Coronavirus a Corleone, in Sicilia. Otto persone sono risultate positive dopo aver partecipato a un matrimonio con 250 invitati lo scorso 12 settembre. Tra i contagiati c’è un’infermiera di un ospedale locale, che è stata ricoverata dopo aver accusato febbre alta e altri sintomi. Tra gli invitati al matrimonio all’origine del contagio c’erano anche 30 alunni che frequentano le scuole di Corleone e dei vicini paesi di Marineo e Bisacquino. “Abbiamo deciso di chiudere le scuole per domani (19 settembre, ndr) – ha detto il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi – La situazione è molto seria e da tenere sotto osservazione. Domani organizzeremo riunioni con le forze dell’ordine e l’Asp di Palermo. Si stanno tracciando tutti gli invitati che hanno preso parte al cerimonia e al banchetto. In attesa degli esami ho disposto la chiusura anche dei bar e dei pub alle 21 e della villa comunale”.

Leggi anche: 1. Cottarelli a TPI: “Nel Recovery Plan c’è un errore sul Pil, che figuraccia. Sembra sia stato scritto di fretta” / 2. Scuole senza prof: perché l’assegnazione delle cattedre è (anche quest’anno) in ritardo / 3. Il caso dei 30 migranti bloccati da dieci giorni su un “bus quarantena” a Udine / 4. La febbre si misura a scuola: il Tar boccia Azzolina e dà ragione al Piemonte

5. Conte: “Se perdiamo la sfida sul Recovery Fund avete il diritto di mandarci a casa” / 6. Con il vaccino antinfluenzale è possibile dimezzare i ricoveri: tutti i dati che lo dimostrano / 7. “Io minacciata sul tram a Milano dopo aver chiesto a un passeggero di indossare la mascherina”: l’assurda storia di Valentina / 8. La propaganda di Toti dietro la foto dei bambini senza banchi di Genova / 9. Coronavirus, Israele richiude tutto: lockdown di 3 settimane

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Il bollettino di oggi: 1.907 nuovi contagi e 10 morti Scuole senza prof: perché l’assegnazione delle cattedre è (anche quest’anno) in ritardo Trento è la città in Europa dove si vive più a lungo: la classifica