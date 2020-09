Coronavirus, Israele richiude tutto: lockdown di 3 settimane

Oggi – domenica 13 settembre – il governo israeliano ha deciso di proclamare un nuovo lockdown nazionale per arginare l’epidemia. Durerà tre settimane a partire dalle 14 di venerdì 18.

la seconda quarantena sarà articolata in tre fasi e conterrà misure molto rigide. La riunione di governo che doveva stabilire se confermare il nuovo lockdown generale è stata lunga e difficile per via dell’opposizione di diversi ministri, in primis quello del Tesoro Israel Katz. Ma la decisione è arrivata, in tempo per consentire al primo ministro Benjamin Netanyahu di volare a Washington questa sera alle 23:00, per firmare martedì mattina alla Casa Bianca lo storico accordo di normalizzazione con gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein.

A confermare la spaccatura nel governo, le dimissioni presentate in mattinata dal ministro dell’Edilizia Yakov Litzman, esponente di uno degli influenti partiti religiosi che formano la coalizione di governo. Litzman, ministro della Salute per diversi anni, compresa la prima fase della pandemia, si era già dimesso a fine aprile dall’incarico, per ottenere il dicastero dell’Edilizia con il giuramento del nuovo governo Netanyahu a maggio.

Leggi anche: 1. Coronavirus, 84enne contagiato nel Regno Unito 2 settimane prima che la Cina avvertisse l’Oms: “È la prova che Pechino ha mentito” / 2. Coronavirus, Trump ammette: “Sapevo del pericolo, ma ho minimizzato”. La rivelazione nel nuovo libro di Bob Woodward / 3. Il patriarca che accusò i gay di aver provocato la pandemia ora è positivo al Covid-19

4. Vaccino anti-Covid: cosa sappiamo dello stop ai test di AstraZeneca e cosa succede adesso / 5. Coronavirus, la cura con il plasma non funziona: “Stessa mortalità e progressione tra i malati”. Lo studio / 6. Il Covid ha decimato vite umane, ma l’inquinamento in calo durante il lockdown ne ha salvate alcune migliaia

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Agguato a Los Angeles, gravi due vicesceriffi. Trump pubblica il video: "Animali da colpire" Iran, giustiziato il lottatore Navid Afkari: inutili gli appelli internazionali Coronavirus nel mondo, le ultime notizie. Israele richiude tutto, lockdown di 3 settimane