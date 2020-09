Chiuso per Covid il liceo vip di Roma: un positivo, 400 studenti a casa

Chiuso per Covid il liceo San Giuseppe De Merode di Roma

Il Liceo San Giuseppe De Merode di Roma ha chiuso i battenti e messo tutti gli studenti in quarantena dopo che un alunno è risultato positivo al Coronavirus. La decisione è stata presa ieri, venerdì 18 settembre, e i circa 350 alunni della scuola privata di piazza di Spagna hanno svolto già oggi il primo giorno di didattica a distanza. Un membro dell’amministrazione del Liceo ha confermato a TPI che il corpo docenti era preparato all’evenienza e che per questo non sono state incontrate grosse difficoltà nel passare alla modalità online. Ora la struttura sarà sottoposta a sanificazione, la terza dal 10 settembre a oggi, da quando cioè la scuola si è preparata ad aprire.

“La Asl Roma 1 ci ha comunicato il caso di positività di uno studente del Liceo Scientifico, che è stato in classe nei primi due giorni di scuola (il 15 e il 16 settembre). Non sembra che ci siano sintomi preoccupanti, tuttavia le Autorità sanitarie dispongono una normativa molto stringente”, spiega la circolare inviata ieri dal dirigente scolastico. “I compagni di classe e i loro docenti dovranno osservare una quarantena di 14 giorni, alla fine della quale dovranno sottoporsi al tampone” si legge ancora nel documento.

L’Istituto De Merode comprende anche la scuola primaria e secondaria, che però rimarranno aperte. “Il complesso del Liceo è diviso dalla scuola elementare e media, dove si potrà proseguire l’attività didattica in presenza”, dichiarano dallo staff a TPI. Secondo quanto apprendiamo, lo studente si sarebbe sottoposto a tampone dopo che sono emersi casi tra i suoi congiunti, ma non è chiaro se abbia manifestato sintomi né se questi siano stati rilevati anche in classe. “Per ora gli altri genitori non hanno manifestato preoccupazione. Ci auguriamo che resti un caso isolato e che sia l’unico della scuola”, affermano. La quarantena durerà fino al primo ottobre.



