Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 30 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo: la pandemia ha provocato fin qui più di 950mila morti. Stati Uniti, India e Brasile sono i paesi più colpiti, mentre in Europa e in Italia si teme la seconda ondata (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 19 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,45 – in Germania quasi 2.300 contagi: mai così tanti da aprile – Nelle ultime 24 ore in Germania sono stati registrati 2.297 contagi da Coronavirus, il livello più alto dallo scorso aprile. Lo riferisce il Robert Koch Institut (Rki), il centro epidemiologico tedesco. Il livello più alto di contagi giornalieri era stato registrato tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, con circa 6.000 infezioni. In agosto solo una volta si era tornati a superare i 2.000 contagi.

Ore 07,15 – Trump: “Vaccino per tutti gli americani entro aprile” – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dice di aspettarsi che il vaccino contro il Coronavirus sarà disponibile “per tutti gli americani” entro aprile e che che le prime dosi saranno distribuite subito dopo l’approvazione entro quest’anno. Trump parla di “storico progresso” e stima che almeno 100 milioni di dosi dovrebbero essere prodotte entro l’anno. “Saranno disponibili centinaia di milioni di dosi al mese, e riteniamo che ne avremo avute abbastanza per vaccinare ogni americano entro aprile”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Francia, il ministro Le Maire: “Sono positivo ma senza sintomi” – Il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire è positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso su Twitter. “Sono risultato positivo al Covid-19 stasera. Sono andato subito in isolamento in casa mia in conformità con le norme sanitarie del governo. Non ho sintomi. Rimarrò in isolamento per 7 giorni. Continuo a svolgere i miei compiti”, scrive il ministro.

Regno Unito, il governo non esclude nuovo lockdown nazionale: “Situazione grave” – Il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, non ha escluso un nuovo lockdown nazionale, mentre quasi 11 milioni di persone sono già confinate nelle loro case per far fronte a una nuova impennata di casi di Coronavirus. Un nuovo lockdown nazionale sarebbe “l’ultima linea di difesa” ha dichiarato Hancock, sottolineando che il Paese è in una “situazione molto grave”. Nel Regno Unito è in arrivo “la seconda ondata del Covid-19”, ha dichiarato il premier Boris Johnson. “L’abbiamo vista in Francia, in Spagna, in tutta Europa. Era inevitabile, temo, che lo vedessimo anche qui”.

Svolta negli Usa: test a chiunque a contatto con virus – Le autorità sanitarie americane rivedono le controverse linee guida sui test per il Coronavirus: i test devono essere effettuati su tutti coloro che sono venuti in contatto con qualcuno positivo al virus. In precedenza le linee guida del Centers for Disease Control and Prevention stabilivano che i test non erano necessari per le persone esposte al Covid-19 senza sintomi. Secondo documenti e fonti interne, tuttavia, tale raccomandazione non era però stata formulata dagli scienziati del Cdc, che al contrario spingevano per fare più test sulla popolazione.

Intesa Ue-Sanofi: 300 milioni di dosi vaccino per Paesi Ue – La Commissione europea ha firmato un accordo con Sanofi GSK che permetterà “a tutti gli Stati membri di acquistare fino a 300 milioni di dosi del vaccino” in fase di sperimentazione presso i laboratori dell’impresa farmaceutica. “Gli Stati membri potranno anche donare dosi a altri Paesi” spiega un portavoce della Commissione durante la conferenza stampa quotidiana. Si tratta del secondo accordo di acquisto siglato dalla Commissione europea, dopo quello con AstraZeneca.

Leggi anche: 1. Cottarelli a TPI: “Nel Recovery Plan c’è un errore sul Pil, che figuraccia. Sembra sia stato scritto di fretta” / 2. Scuole senza prof: perché l’assegnazione delle cattedre è (anche quest’anno) in ritardo / 3. Il caso dei 30 migranti bloccati da dieci giorni su un “bus quarantena” a Udine / 4. La febbre si misura a scuola: il Tar boccia Azzolina e dà ragione al Piemonte

5. Con il vaccino antinfluenzale è possibile dimezzare i ricoveri: tutti i dati che lo dimostrano / 6. Il patriarca che accusò i gay di aver provocato la pandemia ora è positivo al Covid-19 / 7. Coronavirus, la cura con il plasma non funziona: “Stessa mortalità e progressione tra i malati”. Lo studio / 8. Il Covid ha decimato vite umane, ma l’inquinamento in calo durante il lockdown ne ha salvate alcune migliaia

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Francia, ministro Le Maire positivo al Coronavirus Canada, auto a guida automatica viaggia a 150 km all’ora in autostrada: il guidatore stava dormendo Von der Leyen zittisce l'eurodeputato di destra che la contesta sui migranti