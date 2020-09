Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 18 settembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 18 settembre 2020.

È di 42.457 (+1.044) persone attualmente positive, 35.668 (+10) morti e 216.807 (+853) guariti, per un totale di 294.932 (+1.907) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emersa dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 42.457 attualmente positivi,2.387 (+39) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 208 (-4) necessitano di terapia intensiva, mentre 39.862 (+1.009) si trovano in isolamento domiciliare.

I tamponi effettuati oggi sono 99.839 (1.934 in meno rispetto a ieri). Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 35.668, mentre il numero totale dei casi è di 294.932, con 1.907 nuovi positivi in più (ieri erano stati 1.585). Dei 10 morti 2 vengono da Lombardia, Veneto e Puglia, 1 da Emilia Romagna, Sicilia, Abruzzo e Sardegna. Oltre 200 casi in Lombardia (224) e Campania (208), 193 casi nel Lazio, 179 in Sicilia e 176 in Veneto. Solo la Basilicata a contagio zero.

