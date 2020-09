Napoli, l’addetto Asl fa il tampone a casa senza mascherina né guanti

Palmira D. vive a Nola, in provincia di Napoli, ed è positiva al Coronavirus da 27 giorni. Naturalmente, viene sottoposta a tamponi di controllo regolarmente, in attesa che finalmente torni negativa. Nel mattino di oggi, giovedì 17 settembre, la Asl Napoli 3 Sud, distretto di Nola, le ha inviato un addetto all’effettuazione del tampone che si è presentato a casa sua così protetto: nessun guanto, nessuna mascherina, una tuta bianca abbassata sulla vita e t-shirt rossa sportiva. L’addetto, a dirla tutta, è anche un signore con i capelli bianchi, non proprio un ragazzo.

“Assurdo. Alla mia domanda sul perché della sua noncuranza riguardo le precauzioni non adottate mi ha sorriso ed è andato via”, racconta Palmira. La foto, scattata in casa durante l’operazione, è piuttosto emblematica. E ci si augura che la Asl coinvolta prenda provvedimenti, prima che De Luca arrivi col lanciafiamme.

