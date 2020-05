Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Dopo la riapertura di bar, ristoranti e negozi, in Italia resta alta l’attenzione per l’epidemia di Coronavirus, nonostante gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile evidenzino un netto miglioramento rispetto all’emergenza sanitaria che aveva provocato il lockdown. L’ultimo bollettino diffuso parla di 66.553 persone attualmente positive, 32.007 i morti e 127.326 i guariti, per un totale di 225.886 casi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 19 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – E’ morto Massimo Ponzoni, ex sindaco del Cremonese – E’ morto all’età di 59 anni Massimo Ponzoni, per 10 anni sindaco di Cingia de’ Botti, paese in provincia di Cremona. Si era ammalato di Coronavirus circa due mesi fa, con le sue condizioni che avevano iniziato a peggiorare verso la metà di aprile, tanto da costringerlo al trasferimento in terapia intensiva. Tecnico di radiologia nel reparto di Radioterapia dell’ospedale Maggiore di Cremona, per due mandati, dal 1999 al 2009 era stato sindaco del piccolo centro.

Ore 06.00 – Gualtieri: “Un dovere tenere Fca ancorata all’Italia” – “Stiamo parlando di una grande multinazionale e globale chee sta negli Stati Uniti e ora sta negoziando una fusione con Psa in Francia e che noi abbiamo il dovere, come governo, di tenere ancorata in Italia”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo al programma Quarta Repubblica su Rete 4. “Sarebbe sorprendente che andasse tutto bene quando si è investiti dalla più drammatica pandemia forse di tutti i tempi”, ha aggiunto Gualtieri in relazione all’emergenza Coronavirus.”Siamo di fronte a una tragedia, una sfida difficilissima che ha investito il nostro Paese e quindi penso che il nostro paese ha reagito e sta reagendo bene a questa sfida”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Figc proroga fino a 14 giugno stop campionati – In seguito all’ultimo Dpcm emanato sabato scorso e che vieta fino al 14 giugno gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, la Figc ha deciso di prorogare lo stop ai campionati nazionali fino a metà del mese prossimo.

Intesa franco-tedesca su Recovery Fund, Palazzo Chigi: “Buona base di partenza” – “Quanto appena dichiarato dal presidente Macron e dalla cancelliera tedesca Merkel rappresenta un buon passo in avanti che va nella direzione sin dall’inizio auspicata dall’Italia per una risposta comune ambiziosa alla pandemia. Questo posizione, come specificato dal presidente Macron, è evidentemente frutto del lavoro congiunto con altri partners europei, in primis l’Italia, in vista della proposta della Commissione europea sul Recovery Fund”. Così fonti di Palazzo Chigi commentano l’intesa franco-tedesca su un Recovery Fund da 500 miliardi. “La proposta franco-tedesca recepisce importanti elementi portati avanti da Francia, Italia ed altri Paesi. Una dimensione di 500 miliardi di euro di soli trasferimenti è senz’altro un buon punto di partenza”.

Il bollettino della Protezione Civile – È di 66.553 (-1.798) persone attualmente positivi, 32.007 (+99) decessi e 127.326 (+2.150) guariti, per un totale di 225.886 (+451) casi, l’odierno bilancio sull’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Dei 66.553 attuali positivi, 10.207 (-104) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 749 (-13) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 55.597 (-1.681) si trovano in isolamento domiciliare. Anche oggi continua il decremento degli attualmente positivi: si registrano, infatti, 1.798 persone positive in meno rispetto alla giornata di ieri, in linea con i dati registrati ieri quando erano stati registrati -1.836 malati in meno. La notizia più importante, però, riguarda il numero dei morti perché se è vero che il numero totale supera i 32mila per la prima volta dall’inizio del lockdown, il numero giornalieri dei decessi scende sotto quota 100, 99 per la precisione, mentre ieri erano stati registrati 145 deceduti. Diminuiscono anche i casi totali (+451), ma cosi pochi dal 2 marzo scorso. Anche oggi si registrano 2.150 guariti (ieri erano stati 2.366), mentre continua, trend ormai consolidato da settimane, anche il decremento dei ricoverati in ospedale e in terapia intensiva e anche che di coloro che si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi, infatti, scendono di altre 104 unità (ieri era stato registrato il dato di -89), mentre le terapie intensiva fanno segnare un ulteriore decremento di 13 persone: lo stesso numero registrato nella giornata di ieri. Calano anche le persone in isolamento domiciliare: -1.681 oggi, ieri erano stati -1.734. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati realizzati 36.406 tamponi, in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Ieri, infatti, erano stati effettuati 60.101 tamponi contro i 69.179 dell’altro ieri. Il bollettino della Protezione Civile.

Fontana: “Confido che Lombardia possa aprirsi ad altre regioni” – “Confido nel fatto che la situazione possa migliorare come sta lentamente ma gradualmente migliorando e che al 3 giugno si possa, come tutte le altre Regioni, riaprire anche la circolazione ultra-regionale”: è quanto dichiarato dal governatore della Lombardia Attilio Fontana nel corso di un’intervista a SkyTg24. Nel corso del faccia a faccia, inoltre, Fontana ha anche parlato dell’ospedale Fiera di Milano che “rimarrà sempre pronto, sempre allestito e sarà uno dei presidi più importanti” e della scarsità dei reagenti, che impediscono di fare più tamponi: “Quando il commissario Arcuri ci ha mandato i tamponi, si è accorto che non ci ha mandato assieme i reagenti”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche: 1. Casi simil-Covid: “Rilevati pazienti con pochi sintomi, tamponi negativi e polmoniti interstiziali in corso” / 2. Coronavirus, positivi i test sul vaccino negli Usa: “Persone sviluppano anticorpi come previsto” / 3. Fase 2, come è andato il primo giorno di riaperture a Roma e Milano

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Oms: "Nei bambini una sindrome infiammatoria multi-organo" Il giornalista che si è inventato gli attentati del clan di camorra Casi simil-Covid: "Rilevati pazienti con pochi sintomi, tamponi negativi e polmoniti"