CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Per far fronte alla “più grave crisi della storia dell’Ue”, come l’ha definita Angela Merkel. Germania e Francia hanno concordato di arricchire il bilancio europeo pluriennale di un Recovery fund da 500 miliardi di euro per i paesi in difficoltà. Per la pandemia di Coronavirus nel mondo si sono superati i 4,5 milioni di casi e i 307 mila morti. Qui le ultime news sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 19 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Trump: “Da dieci giorni prendo idrossiclorochina”. Conduttore Fox: “Può uccidere” – Il presidente americano, Donald Trump, ha rivelato di prendere “da una settimane e mezza” idrossiclorochina, il farmaco anti-malarico da lui ritenuto come rimedio efficace al coronavirus. Nel rivelare che prende il farmaco, Trump ha sottolineato di essere risultato negativo al coronavirus e di non mostrare nessun sintomo. “Prendo una pillola ogni giorno”, precisando di assumere anche zinco come misura preventiva. “Penso che sia buona, ho sentito un sacco di storie positive”, ha sottolineato, rispondendo a una domanda sul perché prendesse la idrossiclorochina. L’efficacia del farmaco è stata messa in dubbio da numerosi esperti e sono stati sollevati interrogativi su pericolosi effetti collaterali. Anche Anthony Fauci, noto immunologo e membro della task force Usa contro il Covid-19, il mese scorso ha frenato sull’uso, sostenendo che “al momento la sperimentazione è avvenuta in maniera troppo casuale per avere certezze sulla sua efficacia”. L’annuncio di Donald Trump ha lasciato di stucco anche Neil Cavuto, noto anchor di Fox News, l’emittente preferita del tycoon. “Se sei in una fascia di popolazione a rischio e la prendi come trattamento preventivo… ti ucciderà. Non posso sottolinearlo abbastanza. Ti ucciderà”, ha dichiarato il conduttore tv.

Ore 06.00 – Coronavirus: 16.000 morti in Brasile su 30.000 Sudamerica – In Sudamerica sono stati superati i 30.000 decessi per il coronavirus di cui oltre la metà, 16.792, in Brasile. John Hopkins University segnala 13.000 contagi in Brasile nelle ultime 24 ore che portano il totale dei casi a 254.220.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Ue: Lagarde, proposta Francia e Germania ambiziosa e mirata – La presidente della Bce, Christine Lagarde, promuove il piano di Francia e Germania sul recovery Fund europeo. Si tratta di una proposta “ambiziosa e mirata”, ha detto.

Emirati arabi uniti: esteso coprifuoco – Negli Emirati arabi uniti è stato esteso il coprifuoco notturno già in vigore a causa dell’epidemia di Coronavirus. Un aumento dei casi, infatti, ha convinto le autorità ad anticipare il regime restrittivo, attualmente in vigore dalle 22 alle 6 del mattino, dalle ore 20 a partire da mercoledì prossimo. Gli Emirati finora hanno registrato 24.190 contati e 224 morti.

Calo dei decessi in Francia – Sono 131 i morti per Coronavirus registrati in Francia nelle ultime 24 ore. Un numero decisamente in calo rispetto ai decessi registrati ieri, 483, e che ora portano il totale dei morti a quota 28.239. I contagi totali finora sono stati 142.903 con 492 casi registrati nelle ultime 24 ore.

Proposta franco-tedesca per il Recovery Fund da 500 miliardi – “L’Europa deve rimanere unita: a questo scopo proponiamo di mettere insieme un fondo temporaneo di 500 miliardi di euro da mettere a disposizione delle spese necessarie” per risollevare l’economia colpita dall’emergenza Coronavirus. Lo ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel in conferenza stampa in video collegamento insieme al presidente francese Emanuel Macron. “È decisivo – ha aggiunto la cancelliera – che un tale fondo sia rispettoso dei trattati e che rispecchi l’autonomia dei diversi Stati e membri dall’Ue”. La cifra di 500 miliardi è esattamente la metà dei 1000 miliardi richiesti dall’Italia come cifra minima e della quale si era anche parlato in seguito all’accordo del Consiglio europeo del 23 aprile scorso. La proposta franco-tedesca è stata accolta con favore anche dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che ha dichiarato: “Accolgo con favore la proposta costruttiva di Francia e Germania. Riconosce l’entità della sfida economica che deve affrontare l’europa e sottolinea giustamente la necessità di trovare una soluzione che mantenga il bilancio al centro delle sue priorità. La proposta è in linea con quella preparata dalla commissione, che terrà conto anche delle opinioni di tutti gli stati membri e del parlamento europeo”.

Positivi i primi test su vaccino Usa – Sono stati dichiarati “positivi” i primi test su un potenziale vaccino condotti dalla società di biotecnologia Moderna, negli Usa. I medici infatti hanno visto che le persone che si sono sottoposte alla sperimentazione (e alle quali è stato somministrato quindi il vaccino) hanno sviluppato anticorpi in modo del tutto simile ai pazienti guariti dal Coronavirus. I pazienti, inoltre, non hanno presentato effetti collaterali. Si tratta ancora della Fase 1 della sperimentazione e la strada per un vaccino è ancora lunga, ma i risultati che arrivano da oltreoceano fanno ben sperare (Leggi la notizia completa).

Xi Jinping: “Ok Cina a inchiesta ma dopo controllo virus” – Il presidente della Cina Xi Jinping ha dichiarato nel corso del suo intervento all’Assemblea generale dell’Oms che la “Cina è a favore di un’inchiesta sul Coronavirus dopo aver controllato l’epidemia”. Xi ha poi aggiunto che l’eventuale inchiesta deve essere basata “sulla scienza sulla professionalità” e che deve essere condotta dall’Oms “in maniera obiettiva e imparziale”. Il presidente cinese, poi, ha respinto ogni accusa su eventuali omissioni o ritardi affermando che la Cina “ha informato l’Oms in modo tempestivo e appropriato”.

Oms: “Paesi siano cauti con riaperture” – Alcuni Paesi “stanno valutando come allentare le restrizioni. Esortiamo i Paesi a essere cauti. Gli studi sierologici ci mostrano una chiara prospettiva: la popolazione con gli anticorpi non supera il 20%.”. È quanto dichiarato dal direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus che ha aggiunto: “La maggior parte della popolazione è in una situazione di vulnerabilità al virus. Non esiste una misura che funge da misura isolata. Non esiste una situazione semplice o adatta a tutti”. Sull’ipotesi di un’inchiesta indipendente che accerti eventuali responsabilità od omissioni da parte della Cina sull’origine del virus, il direttore generale dell’Oms ha risposto: “Accogliamo con favore il progetto di risoluzione per una inchiesta indipendente che deve tener conto di tutte le risposte fornite”.

Studio dell’Università di Hong Kong: mascherine riducono il contagio del 50% – Le mascherine aiuterebbero a ridurre sensibilmente il contagio da Covid-19. Lo conferma un nuovo studio dell’Università di Hong Kong citato dal Corriere della Sera portato avanti su oltre cinquanta criceti. Cosa è successo ai piccoli roditori? Dopo essere stati separati in due gabbie distinte, tra i criceti malati e quelli sani sono state posizionate della mascherine. Il flusso d’aria è stato diretto dagli animali malati verso i sani. Questo esperimento ha permesso di dimostrare che i contagi si riducevano del 50 per cento quando il flusso d’aria veniva filtrato da una mascherina. La stessa cosa non avveniva per l’altro gruppo di roditori. Il tasso di infezione calava del 16 per cento quando le mascherine venivano poste sulla gabbia degli animali infetti e del 35 per cento quando venivano poste nella gabbia con quelli sano.

Impennata di contagi in Brasile: a San Paolo ospedali rischiano il collasso – Il Brasile sale inesorabilmente al quarto posto nella classifica dei paesi con maggior numero di contagi, superando Italia e Spagna. Negli ultimi giorni c’è stata un’impennata con dati decisamente allarmanti: superata quota 241mila infezioni da Covid-19 e oltre 16 mila morti. L’epicentro della pandemia resta San Paolo, la più grande città del Brasile, che conta il maggior numero di morti legate al virus: 4.782. Ora il primo cittadino ha avvertito che il sistema sanitario potrebbe collassare. “Gli ospedali della città hanno raggiunto il 90 per cento di capienza e potrebbero esaurire lo spazio nelle prossime due settimane”, ha dichiarato Bruno Cobas.

Coronavirus ultime notizie, Oms: “116 Paesi chiedono inchiesta indipendente” – Il progetto di risoluzione promosso dall’Unione Europea e dall’Australia che chiede un’inchiesta indipendente sulle origini e la diffusione del Coronavirus ha ottenuto il sostegno di 116 nazioni all’Assemblea dell’Organizzazione mondiale della Sanità che si tiene oggi e domani in videoconferenza. Si tratta di un numero molto alto ma non ancora sufficiente per essere approvata.

India, 96.169 casi, in ultime 24 ore nuovo picco – Secondi i dati diffusi oggi dal ministero della Sanità i casi di positività al COVID-19 in India sono saliti a 96.169; i decessi sono stati 3.029. Nelle ultime 24 ore il Paese ha di nuovo visto il più alto incremento registrato sinora, con 5,242 nuovi contagi. Con una decisione annunciata ieri, il più esteso lockdown del mondo, in vigore dallo scorso 24 marzo, e’ stato riconfermato fino al 31 di maggio, con significativi allentamenti alle restrizioni.

Germania, nuovo focolaio in un macello in Bassa Sassonia – Ancora un focolaio di coronavirus in un grande macello tedesco: sono risultati positivi ben 92 dipendenti di un impianto per la lavorazione della carne a Dissen, in Bassa Sassonia, per i quali è stata disposta un’immediata quarantena, così come per tutte le persone entrate con loro in contatto. La produzione presso la fabbrica è stata temporaneamente sospesa.

Ue, oggi iniziativa Macron-Merkel – Emmanuel Macron e Angela Merkel si consulteranno oggi nel primo pomeriggio in un vertice in videoconferenza e annunceranno una “iniziativa franco-tedesca” nel quadro della crisi del Coronavirus alle 17: lo ha comunicato questa mattina l’Eliseo.

Sudafrica, aumento record di 1.160 nuovi casi – Il Sudafrica segna il più alto numero di nuovi contagi di Coronavirus in un singolo giorno: 1.160. È il dato più alto dal 1 marzo. In totale, i casi accertati sono 15.515. Sono morte altre 3 persone portando il totale a 263.

Coronavirus ultime notizie Brasile, bilancio morti sale a 15.633 persone – In Brasile, 860 morti nelle ultime 24 ore. Il bilancio sale così a 15.633 persone decedute. Il Paese sudamericano ha segnato alri 14.919 contagi per un totale di 233.142 ed è quarto dopo Usa, Russia e Regno Unito per numero di casi accertati.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

