Bergamo, folla a passeggio nella Città Alta alla vigilia della riapertura del 18 maggio

Bergamo, folla in strada oggi 17 maggio

Il bel tempo di oggi, 17 maggio 2020, ha spinto migliaia di persone ad accalcarsi lungo le vie strette di Bergamo alta dove si sono registrate lunghe code alle gelaterie e decine di gruppi di amici fuori dai bar. Piazza Pontida durante il pomeriggio si è gremita soprattutto di giovani. La maggior parte hanno passeggiato con le mascherine, ma in tanti erano in giro senza. Immagine simbolo, come quella sui navigli di Milano, è stata scattata intorno alle ore 15 sulla Corsarola e in pochi minuti ha fatto il giro dei social network. In Piazza Vecchia erano anche presenti due pattuglie della Polizia locale e c’erano gli agenti a piedi per evitare gli assembramenti.

