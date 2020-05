Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 19 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 19 maggio.

Sono 65.129 (-1.424) le persone attualmente positive, 32.169 (+162) i decessi e 129.401 (+2.075) i guariti, per un totale di 226.699 (+813) casi: è quanto emerge del consueto bollettino quotidiano sull’emergenza Coronavirus diffuso dalla Protezione Civile. Dei 65.129 attuali positivi, 9.991 (-216) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 716 (-33) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 54.422 (-1.175) sono in isolamento domiciliare.

Continua il decremento degli attualmente positivi, che oggi calano di altre 1.424 unità (ieri erano stati -1.798), mentre oggi si registra un aumento dei decessi. Ieri, infatti, per la prima volta dall’inizio del lockdown erano scesi sotto quota 100, 99 per la precisione, mentre oggi si registrano 162 morti. Aumentano i guariti (oggi 2.075, ieri erano stati 2.150) e anche i casi totali: 813 oggi contro i 451 di ieri. Continua, trend ormai consolidato da settimane, il decremento riguardante i ricoveri gli isolamenti domiciliari. Per quanto riguarda i ricoverati in ospedale, oggi calano di altre 216 unità (ieri erano stati -104), mentre i ricoverati in terapia intensiva fanno registrare il dato di -33 persone a fronte dei -13 registrati ieri. Calano anche le persone in isolamento domiciliare: -1.798 oggi, ieri -1.681. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati realizzati 63.158 test a fronte dei 36.406 effettuati ieri e dei 69.179 dell’altro ieri.

