Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 18 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 18 maggio.

È di 66.553 (-1.798) persone attualmente positivi, 32.007 (+99) decessi e 127.326 (+2.150) guariti, per un totale di 225.886 (+451) casi, l’odierno bilancio sull’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Dei 66.553 attuali positivi, 10.207 (-104) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 749 (-13) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 55.597 (-1.681) si trovano in isolamento domiciliare.

Anche oggi continua il decremento degli attualmente positivi: si registrano, infatti, 1.798 persone positive in meno rispetto alla giornata di ieri, in linea con i dati registrati ieri quando erano stati registrati -1.836 malati in meno. La notizia più importante, però, riguarda il numero dei morti perché se è vero che il numero totale supera i 32mila per la prima volta dall’inizio del lockdown, il numero giornalieri dei decessi scende sotto quota 100, 99 per la precisione, mentre ieri erano stati registrati 145 deceduti. Diminuiscono anche i casi totali (+451), ma cosi pochi dal 2 marzo scorso. Anche oggi si registrano 2.150 guariti (ieri erano stati 2.366), mentre continua, trend ormai consolidato da settimane, anche il decremento dei ricoverati in ospedale e in terapia intensiva e anche che di coloro che si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi, infatti, scendono di altre 104 unità (ieri era stato registrato il dato di -89), mentre le terapie intensiva fanno segnare un ulteriore decremento di 13 persone: lo stesso numero registrato nella giornata di ieri. Calano anche le persone in isolamento domiciliare: -1.681 oggi, ieri erano stati -1.734. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati realizzati 36.406 tamponi, in netto calo rispetto ai giorni scorsi. Ieri, infatti, erano stati effettuati 60.101 tamponi contro i 69.179 dell’altro ieri.

