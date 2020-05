Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Oggi, lunedì 18 maggio, in Italia torneranno ad aprire diverse attività: bar, ristoranti, pub e negozi potranno rialzare le serrande e accogliere i clienti. Il tutto ovviamente rispettando alcune norme. Intanto il numero dei morti in Italia rimane costante. Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, il bilancio attuale è di 68.351 persone attualmente positive, 31.908 i morti e 125.176 i guariti, per un totale di 225.435 casi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, lunedì 18 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 -Al via la Fase 2. Ecco tutte le regole in vigore da oggi – La Gazzetta ufficiale ha pubblicato il dpcm ripartenze del premier Conte e del ministro della Salute Speranza. Il provvedimento è in vigore da lunedì 18 maggio. Ecco le misure principali in vigoreda oggi:

– obbligo di mascherina nei luoghi chiusi eccetto gli under 6. Vanno bene anche le mascherine autoprodotte, purchè multistrato;

– i soggetti con febbre superiore ai 37,5 gradi devono restare a casa;

– distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

– dal 15 giugno possibili i centri estivi per i bambini anche nei luoghi chiusi, rispettando i protocolli (ad esempio un adulto ogni 5 bambini sotto i 5 anni di età);

– è consentita l’attività motoria ma con almeno due metri di distanza;

– gli eventi sportivi sono ancora sospesi, gli allenamenti consentiti ma a porte chiuse;

– dal 25 maggio riaprono palestre, piscine, circoli sportivi;

– restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

– lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solo con forma statica e con distanziamento;

– restano chiuse sale giochi, scommesse, bingo;

– dal 15 giugno riaprono cinema, teatri, sale da concerto. Obbligo distanza interpersonale di un metro. All’aperto massimo mille spettatori, al chiuso;

– l’accesso nei luoghi di culto e le funzioni religiose avvengono secondo i protocolli stipulati con le confessioni religiose e allegati al Dpcm;

– riaprono musei, biblioteche con contingentamento e rispetto del protocollo stipulato con le regioni e allegato al Dpcm;

– resta sospesa la frequenza nelle scuole e nell’università, eccetto i corsi di formazione in medicina generale;

– sono sospese le attività di centri culturali, sociali e centri benessere;

– gli accompagnatori non possono permanere nei pronto soccorso;

– le visite nelle Rsa e hospice sono limitate;

– ripartono attività commerciali al dettaglio, bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie, barbieri, parrucchieri, nel rispetto del protocollo con le regioni allegato al Dpcm;

– restano aperti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e la filiera agroalimentare;

– le attività degli stabilimenti balneari e delle strutture ricettive sono esercitate secondo il protocollo con le regioni, allegato al Dpcm.

– Le attività produttive continuano ad esercitarsi secondo le regole del protocollo tra Governo e parti sociali, allegato al Dpcm;

– si raccomanda alle persone anziane di non uscire di casa se non per stretta necessità;

– dal 3 giugno non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per la Ue, i Paesi Schengen, il Regno Unito. Per gli altri Paesi le limitazioni restano fino al 15 giugno;

– restano sospesi i servizi da crociera;

– le attività di trasporto proseguono secondo il protocollo di settore, allegato al Dpcm.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino della Protezione Civile – È di 68.351 (-1.836) persone attualmente positive, 31.908 (+145) decessi e 125.176 (+2.366) guariti, per un totale di 225.435 (+675) casi, l’odierno bilancio sull’epidemia di Coronavirus in Italia emerso come di consueto dal bollettino della Protezione Civile. Il bollettino della Protezione Civile.

Fase 2: De Luca, Campania non ha siglato intesa con governo – Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, contro l’accordo sulle novità per la fase 2. La sua Regione, dice a In mezz’ora in più su Rai Tre, non ha siglato l’intesa raggiunta la notte scorsa con il governo. “Su alcune norme di sicurezza generale credo debba pronunciasi il ministero della Salute e non possibile che il governo e il ministro scarichino opportunisticamente sulle regioni”, ha affermato. Sulla data del 3 giugno che consente la riapertura dei confini regionali poi afferma: “Deciderò il 2 in base alla situazione epidemiologica”.

Coronavirus, ultime notizie Italia: accordo Stato-Regioni – I Presidenti delle Regioni si sono riuniti e nella notte hanno incontrato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia. Il tema era il timore che il dispositivo del dpcm di fatto depotenziasse le linee guida unitarie delle Regioni, che poi sono quelle delle categorie. Il governo ha deciso di allegare al suo testo le linee guida delle Regioni e verso le 3,30 della notte l’accordo è stato raggiunto. Il ministro Boccia ha dichiarato: “Lavoro intenso e molto utile per far ripartire l’Italia in sicurezza. Le richieste delle Regioni erano legittime, la soluzione è stata raggiunta nell’interesse del Paese”.(Qui la notizia completa).

Papa: messe con popolo, per favore seguire norme salute – “In alcuni Paesi sono riprese le celebrazioni liturgiche con i fedeli; in altri se ne sta valutando la possibilità; in Italia, da domani si potrà celebrare la Santa Messa con il popolo”. Così Papa Francesco dopo il Regina Caeli. “Ma per favore – ha aggiunto a braccio – andiamo avanti con le norme, le prescrizioni che ci danno per custodire così la salute di ognuno e del popolo”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

