Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Nel mondo si sono superati i 4,5 milioni di casi e i 307 mila morti per coronavirus. Finora i positivi al Covid-19 sono stati 4.543.297 mentre i decessi hanno raggiunto quota 307.705. Il Regno Unito nelle scorse ore si è confermato il secondo paese nella triste classifica dei decessi dopo gli Stati Uniti. Preoccupa poi il Brasile con numeri sempre più grandi e la Russia. Qui le ultime news sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 18 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Sudafrica, aumento record di 1.160 nuovi casi – Il Sudafrica segna il più alto numero di nuovi contagi di coronavirus in un singolo giorno: 1.160. È il dato più alto dal 1 marzo. In totale, i casi accertati sono 15.515. Sono morte altre 3 persone portando il totale a 263.

Ore 06.00 – Brasile, bilancio morti sale a 15.633 persone – In Brasile, 860 morti nelle ultime 24 ore. Il bilancio sale così a 15.633 persone decedute. Il Paese sudamericano ha segnato alri 14.919 contagi per un totale di 233.142 ed è quarto dopo Usa, Russia e Regno Unito per numero di casi accertati.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Russia scavalca la Spagna: è il secondo Paese per contagi – La Russia ha scavalcato la Spagna per numero di contagi da Coronavirus ed è ora il secondo Paese al mondo dietro gli Stati Uniti. Le autorità russe hanno infatti annunciato altri 9.709 contagi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 281.752 contro i 277.719 della Spagna. Gli Usa, invece, hanno superato il milione e mezzo. I morti, invece, sono 119, che portano il totale a 2.631.

Coronavirus, ultime notizie: francesi già in spiaggia. Ma c’è tensione con l’Italia: “Nessun coordinamento” – “Sarebbe meglio evitare misure unilaterali e coordinarsi tra Paesi europei”. Il ministro francese dell’Interno, Christophe Castaner, mostra di essere rimasto spiazzato dalla riapertura della frontiera italiana ai turisti stranieri a partire dal 3 giugno. Dal lato francese, le restrizioni restano invece valide fino al 15 giugno. Un’asimmetria che Castaner ha sottolineato, annunciando di voler parlare con la ministra Lamorgese nelle prossime ore. Un chiarimento necessario per due Paesi che sono interconnessi al livello di flussi economici e turistici.

Obama contro Trump: “Non sa quello che fa” – L’ex presidente rompe la tradizione di non parlare dei successori: nel suo discorso online per la fine dell’anno scolastico, ha attaccato l’attuale amministrazione per la gestione dell’emergenza. Gli Stati Uniti hanno registrato 1.237 nuovi decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il bilancio totale delle vittime a 88.730, secondo l’ultimo conteggio pubblicato sabato dalla Johns Hopkins University. Il paese più colpito dalla pandemia, gli Stati Uniti hanno ora un totale di 1.466.682 persone infette.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Leggi anche:

1. Il prof Zangrillo a TPI: “Il Cts sbaglia e i virologi non capiscono, per le riaperture serve buonsenso, così è assurdo” / 2. Clementi a TPI: “Il virus non è più aggressivo, è un dato di fatto. Ma certi altri virologi ragionano con gli algoritmi” / 3. Vespignani a TPI: “I virologi italiani non hanno capito nulla, per sconfiggere il virus servono le 3T”

4. Massimo Galli a TPI: “La notte del paziente 1 ho sbagliato anche io” / 5. Il virologo Tarro a TPI: “Il lockdown non ha senso, il caldo e il plasma dei guariti possono fermare il Covid” / 6. Cosa significa concretamente che ora braccianti, colf e badanti verranno regolarizzati

7. “E poi ci sono gli artisti, che ci fanno tanto divertire”. Conte, le parole sono importanti / 8. “Positiva al Covid dopo 95 giorni e 4 tamponi. Ma lo Stato non ha una strategia per me: sono solo un’appestata” / 9. La seconda ondata colpisce i giovani: a Seul il 75% dei nuovi contagiati ha meno di 30 anni

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti “Regno Unito capitale della cocaina in Europa”: l’ammissione del capo della sezione antidroga della National Crime Agency Il discorso di Obama ai giovani americani: “Questo è il vostro momento” Egitto: arrestata direttrice dell’unico sito indipendente