Stasera in tv 9 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 9 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 9 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 9 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – I Medici

Questa sera su Rai 1 torna I Medici, la serie tv kolossal con protagonista Daniel Sharman nel ruolo di Lorenzo il Magnifico giunta alla terza stagione. È la volta del quinto e sesto episodio.

Trama: Sisto IV è morto. Lorenzo e Clarice si recano a Roma per sostenere l’elezione del loro candidato al soglio pontificio ma devono confrontarsi con le trame di Riario che mira a far eleggere suo cugino Raffaele. I Medici troveranno un’inaspettata alleata in Caterina Sforza, moglie di Riario. Un uomo senza importanza: Mentre Lorenzo comincia a mostrare i primi sintomi di una grave malattia, i suoi nemici politici decidono di attaccarlo mettendo in dubbio la solidità della Banca Medici, che in effetti si regge grazie al denaro sottratto in passato alle finanze cittadine.



RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Maledetti amici miei

Questa sera su Rai 2 torna dopo lo stop per i bassi ascolti Maledetti amici miei, lo show tra tv e teatro con Rocco Papaleo, Giovanni Veronesi, Alessandro Haber e Sergio Rubini.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta repubblica

Su Rete 4 va in onda Quarta repubblica, il programma di approfondimento sull’attualità politica ed economica del nostro Paese, condotto da Nicola Porro.

STASERA IN TV 9 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Live – Non è la d’Urso

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso, il programma serale di Barbara d’Urso con tanti ospiti dal mondo dello spettacolo e del gossip.

GUIDA TV 9 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, nuovo capitolo della saga con protagonisti Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley e Geoffrey Rush.

Trama: Spinto in una nuova avventura, uno squattrinato capitano Jack Sparrow viene travolto dai forti venti della sfortuna quando dei pirati fantasmi guidati da una sua vecchia nemesi, il terrificante capitano Salazar (Bardem), scappano dal Triangolo del Diavolo determinati a uccidere tutti i pirati del mare… compreso lui. L’unica speranza di sopravvivenza del capitano Jack risiede nella ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente artefatto che dona al suo possessore il controllo sui mari.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 8 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata della 15esima stagione di Grey’s Anatomy.

PROGRAMMI TV 9 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 66 Prima TV

21:30 – Skyfall – 007

Su Tv8 questa sera va in onda il film Skyfall – 007, film d’azione con Daniel Craig e Javier Bardem.

Trama: Una minacciosa figura, appartenente a un misterioso passato di cui nessuno è a conoscenza, torna a tormentare M, chiamata a dar prova della sua lealtà nei confronti dell’intero corpo di agenti segreti MI6, che ha da sempre diretto con coraggio e determinazione. Con l’obiettivo di salvare il gruppo, noncurante dell’alto costo personale che la missione comporta, l’agente 007 non esita a mettersi in azione per aiutare M e rintracciare chi la vuole fuori dai giochi, provando a liberarsene prima che sia troppo tardi.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Amici come prima

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Amici come prima, con Massimo Boldi e Christian De Sica.

Trama: Cesare Proietti, direttore di un albergo di lusso, viene licenziato in tronco da Antonella, figlia del proprietario Massimo Colombo. Colombo è un self made man che ha perso ogni controllo e passa il tempo a cacciare gonnelle. La sua compulsione a mettere le mani addosso alle badanti fa sì che loro abbandonino regolarmente l’incarico e dà a Cesare l’idea giusta: travestirsi da donna e proporsi a Massimo come Lisa, “dama di compagnia”, a fronte di un lauto compenso. Sorvoliamo sul fatto che Massimo ha appena dichiarato di volere intorno solo donne giovani e piacenti: appena vede Lisa, sessantenne dai capelli candidi, perde la testa, come Osgood per Daphne in A qualcuno piace caldo, o come Les per Dorothy in Tootsie. A chiudere il cerchio sono la moglie di Cesare, Carla, il figlio Matteo, aspirante rapper e omosessuale nascosto, e il concierge dell’albergo, il mite Marco

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 9 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:25 – L’uomo della Domenica: Gigi Radice

21:00 – West Ham – Arsenal (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda lo scontro di Premiere League West Ham – Arsenal.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Best Bakery: pasticcerie d’Italia. Ogni pasticceria ha le sue specialità, ma quale sarà la migliore?

