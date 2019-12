Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: trama e cast del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 9 dicembre 2019, in prima serata su Italia 1 va in onda Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, film del 2017 per la regia di Joachim Rønning e Espen Sandberg. La pellicola, che vede nel cast Johnny Depp, Geoffrey Rush, Kevin McNally, Orlando Bloom e Keira Knightley, rappresenta il quinto capitolo della saga Pirati dei Caraibi ed è il sequel di Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare.

Tra gli attori anche Javier Bardem nel ruolo del capitano Armando Salazar, Brenton Thwaites nel ruolo di Henry Turner e Kaya Scodelario nel ruolo di Carina Smyth. Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Pirati dei Caraibi la vendetta di Salazar film: la trama

Henry, figlio di Will Turner (Orlando Bloom) ed Elizabeth Swan (Keira Knightley), si trova su una nave della Royal Navy al largo del Triangolo del Diavolo. L’imbarcazione è attaccata dalla temibile Silent Mary, capitanata dal feroce Armando Salazar (Javier Bardem). Quest’ultimo uccide tutto l’equipaggio, eccezione fatta per Henry che incarica di trovare Jack Sparrow per avvertirlo che presto avrà la sua vendetta. Intanto, sull’isola di Saint Martin, Jack Sparrow e Gibbs (Kevin McNally) tentano di derubare la banca con scari risultati, mentre Carina è condannata per stregoneria, a causa della sua profonda conoscenza delle stelle.

Approdato sull’isola con l’accusa di tradimento, Henry viene rinchiuso in prigione e incontra Carina. I due ragazzi meditano di fuggire per trovare il potente tridente di Poseidone, con il quale il Henry potrà liberare suo padre dalla maledizione dell’Olandese volante. Dopo l’ennesimo fiasco del capitano, la ciurma abbandona Sparrow e il pirata, disperato, baratta la sua bussola magica in cambio di una bottiglia di rum. Così facendo, tuttavia, Jack libera Salazar dal Triangolo del Diavolo, prima di essere arrestato dalla Marina inglese.

In prigione, Sparrow fa la conoscenza di Carina che gli rivela di conoscere la posizione del tridente e, quando i due vengono liberati dal giovane Turner, si alleano per trovare il potente cimelio. Quando Salazar inizia a distruggere ogni nave pirata sul suo cammino, Barbossa (Geoffrey Rush) gli propone un’alleanza, promettendogli in cambio Jack Sparrow. Salazar, infatti, vuole uccidere il pirata che, molti anni prima, lo aveva maledetto, impedendogli di toccare la terraferma e di continuare la sua lotta ai predatori del mare. Come di consueto, Barbossa cambia improvvisamente fazione e decide di aiutare Jack, Henry e Carina a raggiungere il tridente. Nel corso del viaggio, Barbossa scoprirà una verità sorprendente sulla giovane astronoma che lo turberà e lo spingerà a prendere una decisione inaspettata.

Pirati dei Caraibi la vendetta di Salazar film: il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Johnny Depp – Jack Sparrow

– Jack Sparrow Javier Bardem – Armando Salazar

– Armando Salazar Brenton Thwaites – Henry Turner

– Henry Turner Kaya Scodelario – Carina Smyth

– Carina Smyth Kevin McNally – Joshamee Gibbs

– Joshamee Gibbs Geoffrey Rush – Hector Barbossa

– Hector Barbossa Martin Klebba – Marty

– Marty Angus Barnett – Mullroy

– Mullroy Giles New – Murtogg

– Murtogg Stephen Graham – Scrum

– Scrum Golshifteh Farahani – Shansa

– Shansa David Wenham – Scarfield

– Scarfield Adam Brown – Cremble

– Cremble Danny Kirrane – Bollard

– Bollard Derloy Atkinson – Spike

– Spike Orlando Bloom – Will Turner

– Will Turner Keira Knightley – Elizabeth Swann

– Elizabeth Swann Paul McCartney – Jack Teague

Pirati dei Caraibi la vendetta di Salazar film: il trailer

Ecco il trailer del film:

Pirati dei Caraibi la vendetta di Salazar film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 9 dicembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming