Report 2019: anticipazioni della puntata, in onda stasera 9 dicembre 2019 su Rai 3

Torna l’appuntamento con Report su Rai 3. Anche questo lunedì 9 dicembre 2019, il programma d’inchieste giornalistiche annuncia una serie di servizi molto interessati.

A condurre, come al solito, sarà Sigfrido Ranucci. Questa sera sintonizzatevi su Rai 3 dalle ore 21:20 per scoprire tutti i servizi e le inchieste di Report.

Di seguito, le anticipazioni della puntata.

I servizi e le inchieste di stasera

Questa sera, 9 dicembre 2019, Report parlerà del caso Csm, quando la politica cerca di influenzare le toghe. Il magistrato Luca Palamara viene registrato mentre discute con cinque componenti del Consiglio superiore della magistratura e con i deputati Luca Lotti (Pd) e Cosimo Ferri (Iv) riguardo le nomine ai vertici delle procedure. Per quella di Roma, puntano all’attuale procuratore generale di Firenze, Marcello Viola. Tra i nomi in lizza c’era anche Giuseppe Creazzo (capo della Procura di Firenze).

Poi Report parlerà anche di un’inchiesta sulla rete autostradale: il conto aumenta così come il degrado delle autostrade, code e circolazione dai porti in affanno, riduzione di corsie a rischio, gallerie non a norma, ponti chiusi al traffico. L’ennesimo crollo in Liguria del tratto sull’A6 (avvenuto lo scorso 24 novembre) e la chiusura del viadotto sull’A26 hanno sottolineato quanto sia profonda la ferita aperta dal crollo del ponte Morandi a Genova.

Autostrade per l’Italia ha tolto il monitoraggio delle sue infrastrutture alla sua controllata, SPEA engineering, finita sotto inchiesta. Nel frattempo il governo discute se revocare la concessione e una domanda rimbomba per lo stivale: il problema riguarda soltanto la Liguria o tutta l’Italia?

Nella puntata di questa sera di Report, secondo le anticipazioni diffuse dalla Rai, si parlerà anche di moda, in particolare del caso Benetton: nel 2010, Benetton contava soltanto in Italia su una rete commerciale di 3000 punti vendita circa. A oggi, di questi negozi sono rimasti soltanto un migliaio e a rimetterci son stati tanti piccoli imprenditori che al marchio avevano legato tutta la loro esistenza. Vendevano secondo le condizioni del marchio senza che fosse riconosciuto loro alcun diritto.

Ultimo argomento affrontato da Report questa sera è il Natale in bianco: a dicembre parte una nuova stagione turistica sulla neve, riparono gli impianti di risalita che devono essere pronti e in ottimo stato. Ma se non ha ancora nevicato, come si passa il Natale in bianco? Alcuni potrebbero riprodurla artificialmente e spararla con i cannoni. Servono pero bacini di innevamento che costano. Una volta però che le opere sono state realizzate, chi le gestisce e come funzionano le concessioni per gli impianti?

Appuntamento stasera, 9 dicembre 2019, con Report, dalle 21,20 come sempre su Rai 3.

