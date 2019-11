Stasera in tv 3 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv, domenica 3 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv, domenica 3 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 3 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – I ragazzi dello Zecchino d’Oro

Questa sera su Rai 1 va in onda il film I ragazzi dello Zecchino d’Oro, per la regia di Ambrogio Lo Giudice con Matilda De Angelis, Maya Sansa, Antonio Gerardi e Valentina Cervi.

Trama: Anni ’60, Bologna. Mimmo, 9 anni, è quello che oggi si direbbe un bambino difficile. Figlio di immigrati dalla Sicilia, alla scuola e allo studio preferisce la vita di strada con il fratello maggiore, Sebastiano. Mimmo però ama cantare e ha un orecchio musicale straordinario, così un giorno la madre, Ernestina, disperata, lo porta a un provino per un concorso canoro. Quello che ancora nessuno sa è che quel provino è l’inizio di uno spettacolo destinato a entrare nella storia della televisione italiana: lo Zecchino d’Oro.

Il cast del film I ragazzi dello Zecchino d’Oro

RAI 2

20:30 – Tg 2

21:05 – Che tempo che fa

Questa sera su Rai 2 arriva un nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il talk di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Come sempre tanti ospiti di vario genere, per interviste e momenti divertenti. Senza dimenticare i simpatici siparietti con la Littizzetto, come questo avvenuto nella puntata di domenica scorsa.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Un giorno in Pretura

21:10 – Molly’s Game

Questa sera su Rai 3 arriva Molly’s Game, film drammatico del 2017 per la regia di Aaron Sorkin.

Trama: Basato sulla storia vera di Molly Bloom, una giovane e carismatica speranza olimpica dello sci, costretta ad abbandonare lo sport dopo una grave lesione fisica. Molly, dopo gli studi di legge, ottiene un lavoro estivo che la introduce a una nuova impresa, in cui sono necessarie disciplina e energia simili a quelle per lo sport: scalare il mondo più esclusivo e ad alto budget del poker clandestino.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia weekend

21:25 – Il ragazzo della porta accanto

Su Rete 4 va in onda il film Il ragazzo della porta accanto, con Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Kristin Chenoweth, John Corbett, Ian Nelson, Hill Harper.

Trama: Recentemente separata dal marito e con un figlio adolescente vittima di bullismo, l’insegnante Claire Peterson (Jennifer Lopez) sta tentando di dare un nuovo senso alla sua esistenza. Mentre gli appuntamenti che rimedia si rivelano fallimentari, l’incontro con il diciannovenne Noah (Ryan Guzman), nuovo vicino di casa, si tramutera’ in qualcosa di pericoloso per la sua vita e la sua famiglia.

Il cast completo del film

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 3 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Benvenuti al Nord

Su Canale 5 va in onda il film Benvenuti al Nord, commedia di Luca Miniero con Claudio Bisio, Alessandro Siani e Angela Finocchiaro sequel di Benvenuti al Sud.

Trama: Dopo l’esperienza nel piccolo ufficio postale campano di due anni prima, Alberto è ritornato nella sua Milano, dedicandosi esclusivamente al lavoro, tanto che la moglie Silvia ha deciso di lasciarlo. A Castellabate, invece, Mattia ha continuato ad essere ancora più irresponsabile finendo anche lui per essere mollato dalla moglie Maria, dalla quale ha avuto un figlio. Tuttavia, il campano viene trasferito a Milano e nel capoluogo lombardo Mattia si ritrova catapultato in un universo a lui totalmente estraneo e incomprensibile, fatto di ossessioni per il lavoro, stili di vita all’ultima moda e ansie secessioniste. Toccherà al ritrovato amico Alberto aiutarlo a conoscere meglio la giungla metropolitana.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 3 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera arriva una nuova puntata de Le Iene Show, con tante nuove inchieste e servizi più leggeri, tra la satira e il trasgressivo.

PROGRAMMI TV 3 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – Non è l’Arena

Questa sera su La 7 va in onda una nuova puntata del programma di Massimo Giletti Non è l’Arena. Come sempre tanti ospiti, con analisi e approfondimenti sui principali fatti di cronaca e di politica.

PROGRAMMI TV 3 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:10 – F1 GP Stati Uniti (Gara, da Austin) Live

22:00 – Paddock Live Post Gara Live

Su Tv8 questa sera va in onda – in differita – il Gran Premio di Formula 1 di Austin (Stati Uniti).

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Widows – Eredità criminale

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Widows – Eredità criminale, con Viola Davis e Michelle Rodriguez.

Trama: Veronica Rawlins è sposata a Harry e con lui ha ancora una relazione appassionata e sensuale, ma Harry muore durante un colpo, perpetrato ai danni del gangster nero Jamal Manning, che sta cercando di entrare in politica. Jamal vuole soffiare il distretto di Chicago dove vive alla famiglia Mulligan, la quale lo controlla da sempre ma candida il meno esperto Jack dopo che alcune accuse e l’età hanno reso impresentabile il suo oppressivo padre Tom. Il colpo di Harry finisce non solo in una strage in cui muore tutta la sua banda, ma pure in un incendio che brucia il denaro, tanto che Jamal decide di chiedere un risarcimento a Veronica, cui il marito ha lasciato una bella auto e un lussuoso loft… oltre che una cassetta di sicurezza in cui è nascosto il suo quaderno degli appunti su un prossimo colpo. Veronica decide di realizzare quella rapina e cerca di convincere le altre vedove della banda, Linda Perelli e Alice Gunner, a essere sue complici.

STASERA IN TV 3 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Sky Calcio Show (diretta)

20:45 – Milan – Lazio (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera in diretta il posticipo di Serie A tra Milan e Lazio.

SKY UNO

20:25 – Le Kardashian Ep. 10

21:15 – Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie

Questa sera su Sky Uno Mix & Match: quattro donne si sfidano in una gara a colpi di stile. Le concorrenti devono cercare un outfit a tema sul portale YOOX e in seguito devono affrontare delle prove ad eliminazione.

