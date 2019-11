Benvenuti al Nord: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5

Questa sera, 2 novembre 2019, in prima serata su Canale 5 va in onda Benvenuti al Nord, film del 2012 per la regia di Luca Miniero con Claudio Bisio e Alessandro Siani. La pellicola è il sequel di Benvenuti al Sud, uscito nel 2010 e diretto dallo stesso regista.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Benvenuti al Nord: la trama

In Benvenuti al Nord, Alberto e Mattia, sono in crisi con le rispettive mogli. Silvia detesta Milano a causa delle polveri sottili e dell’ozono troposferico e accusa Alberto di pensare solo al lavoro e poco a lei. Intanto Mattia, il solito irresponsabile, vive con la moglie Maria e il figlio Edinson a casa della madre, lavora poco e proprio non riesce a pronunciare la parola “mutuo”. Mattia suo malgrado finirà a lavorare a Milano, incastrato dall’ingenuità dei suoi amici che lo affidano alle cure di Alberto. L’impatto del napoletano con la città sarà terribile: partito con un giubbotto fendinebbia il povero Mattia finirà col rovinare la sua vita e quella dell’amico Alberto. Ma, piano piano, i pregiudizi inizieranno a sciogliersi.

Benvenuti al Nord: il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Alessandro Siani – Mattia Volpe

– Mattia Volpe Claudio Bisio – Alberto Colombo

– Alberto Colombo Angela Finocchiaro – Silvia Colombo / Erminia

– Silvia Colombo / Erminia Valentina Lodovini – Maria Flagello

– Maria Flagello Paolo Rossi – Giorgio Palmisan

– Giorgio Palmisan Nando Paone – Costabile piccolo

– Costabile piccolo Giacomo Rizzo – Costabile grande

– Costabile grande Nunzia Schiano – signora Volpe

– signora Volpe Salvatore Misticone – signor Scapece

– signor Scapece Gianmarco Pozzoli – Magonza

– Magonza Carlo Gabardini – barista

– barista Alessandro Vighi – Chicco Colombo

– Chicco Colombo Fulvio Falzarano – Mario

– Mario Ippolita Baldini – La Dodi

– La Dodi Francesco Brandi – Sandrino

– Sandrino Francesco Migliaccio – Comisoni

– Comisoni Katia Follesa – tassista

– tassista Teco Celio – il leghista

– il leghista Emma – se stessa

Benvenuti al Nord: il trailer

Ecco il trailer del film:

Benvenuti al Nord: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Benvenuti al Nord. La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, domenica 3 novembre 2019, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Potrebbero interessarti Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera domenica 3 novembre 2019 Che Tempo Che Fa, anticipazioni della puntata di stasera, 3 novembre Che Tempo Che Fa, gli ospiti della sesta puntata in onda stasera, 3 novembre

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Anche se è amore non si vede è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming