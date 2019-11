Che Tempo Che Fa, anticipazioni puntata stasera 3 novembre 2019 | Rai 2

Come ogni domenica, anche stasera – 3 novembre 2019 – torna il consueto appuntamento con Fabio Fazio e il suo Che Tempo Che Fa: e come sempre, sono tanti gli appassionati del programma alla ricerca delle anticipazioni della puntata

C’è grande curiosità attorno agli ospiti che questa sera calcheranno il palco di Che Tempo Che Fa. Come di consueto, ampio spazio sia per protagonisti della politica che del mondo della cultura e dello spettacolo. Accanto a Fabio Fazio, le immancabili Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.

Ecco le anticipazioni complete e gli ospiti della quinta puntata di Che tempo che fa, in onda oggi domenica 3 novembre 2019 dalle 19,40 su Rai 2.

Che Tempo Che Fa, le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata

Tanti come sempre gli ospiti che si alternano nel corso della puntata di Che tempo che fa di stasera. Grande attesa per la presenza in studio di Fanny Ardant, al cinema dal 7 novembre con il film di Nicolas Bedos La Belle Époque, definito la commedia più sorprendente all’ultimo Festival di Cannes e di cui la Ardant è protagonista con Daniel Auteuil.

Farà sicuramente molto discutere anche l’intervista all’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, tornato a casa lo scorso 5 settembre dopo 11 mesi lontano dal suo paese: il tribunale di Locri gli ha infatti revocato il divieto di dimora.

Un’occasione per discutere della sua esperienza come sindaco, che ha fatto molto discutere soprattutto per il progetto di accoglienza dei migranti portato avanti da Lucano. Il cinema è di nuovo protagonista della puntata di oggi di Che tempo che fa, secondo le anticipazioni, con Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli, che presentano il nuovo film di Vincenzo Alfieri Gli Uomini d’oro, al cinema dal 7 novembre: la pellicola racconta di una rapina e si ispira a un fatto realmente accaduto nel 1996 a Torino.

Tante risate e comicità con la presenza in studio di Enrico Brignano, alle prese con un monologo inedito. Ancora cinema grazie a Lorenzo Mattotti nelle sale dal 7 novembre con il film d’animazione La famosa invasione degli orsi in Sicilia, ispirato a un racconto di Dino Buzzati.

La pellicola, da lui diretta – e scritta in collaborazione con Thomas Bidegain e Jean-Luc Fromental – vanta al doppiaggio le voci di Toni Servillo, Antonio Albanese, Corrado Guzzanti e anche di Andrea Camilleri, nel ruolo del Vecchio Orso.

Torna a Che tempo che fa, secondo le anticipazioni, Manuel Bortuzzo, per presentare il suo libro dal titolo Rinascere. L’anno in cui ho ricominciato a vincere, nelle librarie dal 5 novembre.

Che Tempo Che Farà, le anticipazioni

L’appuntamento di Che Tempo Che Fa sarà anticipato dalla parentesi di Che Tempo Che Farà, con Fabio Fazio, il Mago Forest, Ale e Franz e l’inviato speciale Gigi Marzullo, a partire dalle 19.40.

Nello spazio interviste ci sarà Fabio Volo, autore del suo nuovo libro Una gran voglia di vivere; Walter Veltroni presenta invece il suo Assassinio a Villa Borghese, in uscita in libreria dal 7 novembre.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo

A completare la serata è l’appuntamento con Che tempo che fa – Il tavolo, con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest e Raul Cremona.

Tra gli ospiti, secondo le anticipazioni di Che tempo che fa, Giusy Ferreri, nelle radio con il nuovo singolo Momenti Perfetti; Valentina Bellè, l’attrice protagonista della nuova fiction di Rai 2 Volevo fare la rockstar e Teo Teocoli.

L’appuntamento con Che Tempo Che Fa è per stasera, domenica 3 novembre 2019, a partire dalle 19,40 su Rai 2.