Molly’s Game: trama,cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Questa sera, domenica 3 novembre, in prima serata su Rai 3 va in onda Molly’s Game, film del 2017 esordio alla regia di Aaron Sorkin. La pellicola, basata sulle memorie di Molly’s Game: From Hollywood’s Elite to Wall Street’s Billionaire Boys Club, My High-Stakes Adventure in the World of Underground Poker di Molly Bloom, vede come protagonista Jessica Chastain.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Molly’s Game film: la trama

Il film racconta la storia di Molly Bloom, giovane sciatrice nata in Colorado e costretta al ritiro dalle competizioni a causa di un grave incidente durante le selezioni per partecipare alle olimpiadi di Salt Lake City. Trasferitasi a Los Angeles, grazie ad una serie di circostanze fortuite diventa l’organizzatrice di un giro di poker per personaggi abbienti, quali produttori cinematografici, attori, registi, cantanti e uomini d’affari. Successivamente si trasferisce a New York, dove organizza una rete ancora più fitta di giocatori ricchissimi, composta prevalentemente da ebrei e soprattutto russi, per poi vedersi confiscare tutti i proventi della sua attività e infine, due anni dopo e a seguito della pubblicazione di un libro autobiografico, essere arrestata nel mezzo della notte dall’FBI.

Del giro di giocatori hanno fatto parte nomi celebri di Hollywood, campioni dello sport, importanti uomini d’affari e perfino, all’insaputa della donna, la mafia russa. Il suo avvocato difensore, Charlie Jaffey, inizialmente riluttante a difenderla, riconosce in lei dei principi morali molto solidi e una determinazione fuori del comune; rivedendo in lei la propria figlia e nel suo rapporto con quest’ultima il rapporto che Molly aveva con il padre-allenatore, decide di accettare l’incarico e, dopo essersi scontrato con la morale della donna (risoluta a non patteggiare un’assoluzione in cambio della rivelazione di informazioni personali sui partecipanti al giro di poker), riesce a ottenere una sentenza di condanna assai più blanda di quella richiesta dalla pubblica accusa, grazie anche all’ammissione di colpevolezza da parte della donna.

Molly’s Game film: il cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Jessica Chastain – Molly Bloom

– Molly Bloom Idris Elba – Charlie Jaffey

– Charlie Jaffey Kevin Costner – Larry Bloom

– Larry Bloom Michael Cera – Player X

– Player X Brian d’Arcy James – Brad

– Brad Jeremy Strong – Dean Keith

– Dean Keith Chris O’Dowd – Douglas Downey

– Douglas Downey J. C. MacKenzie – Harrison Wellstone

– Harrison Wellstone Bill Camp – Harlan Eustice

– Harlan Eustice Graham Greene – giudice Foxman

– giudice Foxman Matthew D. Matteo – Bobby

– Bobby Joe Keery – Cole

– Cole Natalie Krill – Winston

– Winston Claire Rankin – Charlene Bloom

– Charlene Bloom Samantha Isler – Molly adolescente

– Molly adolescente Piper Howell – Molly a 7 anni

– Molly a 7 anni Madison McKinley – Shelby

– Shelby Khalid Klein – Neal

– Neal Jon Bass – Shelly Habib

– Shelly Habib Victor Serfaty -Diego

Molly’s Game film: il trailer

Ecco il trailer del film in onda stasera su Rai 3:

Potrebbero interessarti Benvenuti al Nord: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5 Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera domenica 3 novembre 2019 Che Tempo Che Fa, anticipazioni della puntata di stasera, 3 novembre

Molly’s Game film: diretta tv e streaming

Come vedere il film Molly’s Game? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 3 novembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Come vedere Rai 3 in streaming