I ragazzi dello Zecchino d’Oro: trama, cast e streaming del film sul coro fondato da Mariele Ventre

Questa sera, 3 novembre 2019, va in onda in prima serata su Rai 1 il film I ragazzi dello Zecchino d’Oro, pellicola che racconta la nascita e la storia del Piccolo Coro dell’Antoniano, nella Bologna degli anni Sessanta. Protagonista fu la sua fondatrice, Mariele Ventre, interpretata da Matilda De Angelis. La regia è affidata ad Ambrogio Lo Giudice.

I ragazzi dello Zecchino d’Oro è una coproduzione Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica, prodotta da Francesco e Federico Scardamaglia. Un film per tutte le famiglie, in onda stasera, 3 novembre 2019 su Rai 1 dalle 21.25.

I ragazzi dello Zecchino d’Oro, la trama del film

Il film è ambientato nella Bologna degli anni ’60, quando, esattamente 56 anni fa, Mariele Ventre fondò il coro dell’Antoniano. La pellicola racconta quell’episodio attraverso le storie di tre amici. Mimmo ha 9 anni ed è un bambino difficile.

Figlio di immigrati siciliani, non ama molto lo studio e la scuola e preferisce la vita di strada, insieme a suo fratello Sebastiano. Ma Mimmo ha una grande dote, che è quella di saper cantare benissimo, cosa che presto nota sua mamma Ernestina, preoccupata che il ragazzino possa prendere brutte strade.

Così la donna, consigliata da un insegnante, porta Mimmo a un provino per un concorso canoro, con la speranza che la musica possa salvarlo. Quel provino è l’inizio di uno spettacolo destinato ad entrare nella mente e nella memoria degli italiani e nella storia della tv: lo Zecchino d’Oro.

Un festival canoro per bambini che dopo sessant’anni è ancora vivo, amato e seguito dai più piccoli e dalle loro famiglie. Mimmo, protagonista del film I ragazzi dello Zecchino d’Oro, viene preso a far parte del coro, e con lui altri ragazzi come Gaetano, figlio di un carabiniere e di una madre ambiziosissima, e Caterina, figlia di importanti imprenditori.

Il cast completo del film I ragazzi dello Zecchino d’Oro

I tre partecipano così alla prima edizione de Lo Zecchino d’Oro, e diventeranno grandi amici. A guidarli in questa straordinaria avventura Mariele Ventre, e Cino Tortorella, l’ideatore della manifestazione canora, conosciuto da tutti come il Mago Zurlì (ad interpretarlo Simone Gandolfo).

Lo show trasmesso dalla Rai si rivela un grande successo, ma finito lo spettacolo i bambini sono chiamati a tornare alle loro vite di tutti i giorni. Così Mariele Ventre prende una decisione importante: fonda un coro, il Piccolo Coro dell’Antoniano, che per quei ragazzi diventa una scuola di musica e di vita.

I ragazzi dello Zecchino d’Oro, il cast

Tanti attori famosi e giovani promesse nel cast del film I ragazzi dello Zecchino d’Oro, stasera 3 novembre in prima serata su Rai 1. Matilda De Angelis interpreta Mariele Ventre, la maestra di musica che darà vita al Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, che ancora oggi porta il suo nome.

Cino Tortorella, Il Mago Zurlì, è interpretato da Simone Gandolfo. Nel cast, tra gli altri, Maya Sansa, Antonio Gerardi e Valentina Cervi. Il giovane Mimmo, protagonista del film, è interpretato da Ruben Santiago Vecchi.

Ecco l’elenco completo degli attori e i loro personaggi nel cast del film I ragazzi dello Zecchino d’Oro:

Matilda De Angelis: Mariele Ventre

Maya Sansa: Ernestina

Antonio Gerardi: Vincenzo

Valentina Cervi: Silvana

Ruben Santiago Vecchi: Mimmo

Simone Gandolfo: Cino Tortorella

Guido Roncalli: padre Berardo

Olga Rui Marchiò: Caterina

Gregorio Mondello: Gaetano

Gabriel Lo Giudice: Sandro

Saul Nanni: Sebastiano

Eros Galbiati: Renato Benassi

Luciano Scarpa: Rocco

Bob Massini: padre Ernesto

Carlotta Miti: madre di Gaetano

Eraldo Turra: direttore della scuola

Stefano Pesce: commendatore Venturi

I ragazzi dello Zecchino d’Oro, diretta tv e streaming

Il film I ragazzi dello Zecchino d’Oro va in onda questa sera, 3 novembre 2019, dalle 21.25 su Rai 1. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Non vi volete perdere il film in diretta streaming ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Altrimenti potete recuperare il film I ragazzi dello Zecchino d’Oro in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.

