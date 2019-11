Chi era Mariele Ventre, la fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna

Maria Rachele Ventre chiamata Mariele è stata la fondatrice del Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna (protagonista assoluto della famosissima manifestazione canora per bambini, lo Zecchino d’Oro), che diresse per oltre trent’anni. Ma chi era Mariele Ventre? Qual è la sua storia? Di seguito tutte le informazioni sulla famosa direttrice del coro dell’Antoniano:

Biografia

Marielle Ventre nasce a Bologna il 16 luglio del 1939, città in cui muore il 16 dicembre del 1995. Figlia di lucani (suo padre Livio era originario di Marsico Nuovo; sua madre Maria di Sasso di Castalda), Mariele frequentò sin da piccola il convento di Sant’Antonio, nel quale già da ragazza collaborò come catechista. Nel 1957, dopo aver terminato gli studi magistrali, Mariele si diplomò in pianoforte nel 1961 presso il conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.

Nel 1961 le fu proposto dai frati dell’Antoniano di lavorare per lo Zecchino d’Oro, che si svolgeva per la prima volta a Bologna dopo le prime due edizioni tenute a Milano, e venne presentata a Cino Tortorella, iniziando a collaborare alla realizzazione dell’evento.

Nel 1963 Mariele Ventre fondò il Piccolo Coro dell’Antoniano, che divenne una presenza fissa dello Zecchino d’Oro. Nel 1979, nel corso della 22esima edizione dello Zecchino d’Oro, le fu assegnato il Telegatto dal periodico TV Sorrisi e Canzoni per aver fatto del Piccolo Coro una realtà mondiale.

Diresse il coro per oltre trent’anni, fino alla morte, avvenuta il 16 dicembre 1995, all’età di 56 anni, a causa di un cancro al seno, venti giorni dopo la sua partecipazione alla 38esima edizione dello Zecchino d’Oro.

In seguito la direzione del Piccolo Coro fu affidata alla sua allieva Sabrina Simoni.

Il pensiero dei frati dell’Antoniano

“Mariele Ventre per decenni ha incarnato quegli ideali etici e pedagogici che l’Antoniano ha posto a fondamento delle sue attività musicali, ricreative e sociali per i più piccoli. Alle doti indiscusse di grande musicista e di educatrice, Mariele univa certe caratteristiche del suo temperamento – lo sguardo magnetico, il piglio dolce e autorevole, il rigore, la tenacia, il valore del sacrificio e la capacità di saper apprezzare le piccole cose della vita, uniti ad una fede radicata e vissuta – che l’hanno resa straordinariamente popolare e vicina al cuore della gente”.

Nel 2011 il francescano padre Berardo, tra i fondatori dell’Antoniano e biografo della Ventre, ha presentato domanda di beatificazione all’Arcidiocesi di Bologna. Grazie a Mariele Ventre l’Antoniano e il Piccolo Coro sono diventati famosi in tutto il mondo.

