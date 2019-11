Stasera in tv 25 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 25 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 25 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 25 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – In punta di piedi

Questa sera su Rai 1 va in onda il telefilm In punta di piedi, con Giorgia Agata, Cristiana Dell’Anna, Marco Palvetti e Bianca Guaccero.

Trama: Angela, 11 anni, ha un sogno: diventare una ballerina classica. Fin qui è tutto nella norma se non fosse che Angela vive a Secondigliano ed è la figlia di Vincenzo, un capo clan degli Scissionisti. Per ritorsioni contro suo padre, Angela rischia di morire ogni volta che esce di casa. Per questo lei e la madre Nunzia vivono come delle recluse. Quello di Angela sembrerebbe u no di quei sogni che restano solo sogni, sino a quando non incontra Lorenza, un’insegnante di ballo, una donna libera quanto combattiva.



Il finale del film. Attenzione: spoiler

RAI 2

19:42 – Due gocce d’acqua

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Anche Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 arriva la seconda e ultima puntata di Anche Stasera tutto è possibile, una selezione con le migliori scene del celebre game-show condotto da Stefano De Martino, che quest’anno ha riscosso un grandissimo successo in termini di ascolti tv.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta repubblica

Su Rete 4 va in onda Quarta repubblica, il programma di approfondimento sull’attualità politica ed economica del nostro Paese, condotto da Nicola Porro.

STASERA IN TV 25 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Live – Non è la d’Urso

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso, il programma serale di Barbara d’Urso con tanti ospiti dal mondo dello spettacolo e del gossip.

GUIDA TV 25 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, terzo capitolo della saga con protagonisti Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley e Geoffrey Rush.

Trama: Will Turner ed Elizabeth Swann andranno ai confini del mondo per salvare il pirata Jack Sparrow.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 25 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Grey’s Anatomy

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata della 15esima stagione di Grey’s Anatomy.

PROGRAMMI TV 25 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 11 Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Casino Royale

Su Tv8 questa sera va in onda il film Casino Royale, ventunesima pellicola della fortunatissima saga dedicata all’agente 007, con Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Caterina Murino, Judi Dench, Jeffrey Wright, Giancarlo Giannini, Ivana Milicevic.

Trama: Con questo film i produttori di 007, non solo cambiano l’interprete principale, ma ripartono da un James Bond grezzo e che ancora non ha la licenza di uccidere. Promosso “doppio O”, James Bond si mette sulle tracce di alcuni finanzieri che riciclano il denaro sporco proveniente dalle casse dei dittatori di mezzo mondo. Le ricerche lo portano dapprima ai Caraibi, poi in Montenegro, dove partecipa a una partita a poker milionaria. Obiettivo: sbancare Le Chiffre, una delle pedine principali nello scacchiere del terrorismo globale.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:15 – Diamond 13

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – L’agenzia dei bugiardi

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film L’agenzia dei bugiardi, commedia con Giampaolo Morelli, Alessandra Mastronardi, Massimo Ghini, Paolo Ruffini, Carla Signoris.

Trama: Il seducente Fred, l’esperto di tecnologia Diego e l’apprendista narcolettico Paolo sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è “Meglio una bella bugia che una brutta verità”. Fred si innamora di Clio, paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non può svelare qual è il suo vero lavoro. La situazione si complica quando Fred scopre che il padre di Clio, Alberto, è un suo cliente, che si è rivolto all’agenzia per nascondere alla moglie Irene una scappatella con la sua giovane amante Cinzia. Accidentalmente, per una distrazione di Alberto, si ritroveranno in vacanza tutti insieme: Carla, Clio, Alberto e Cinzia in una situazione esplosiva. Cosa si inventeranno questa volta Fred e i suoi per creare l’alibi perfetto e sfuggire ancora una volta alla verità?

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 25 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

19:30 – Serie A Remix 13a g.

20:05 – Beach Soccer: Messico – Italia (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda in diretta la partita di beach soccer tra Messico e Italia.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily

20:10 – 4 Ristoranti S5 Ep4

21:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Best Bakery: pasticcerie d’Italia. Ogni pasticceria ha le sue specialità, ma quale sarà la migliore?

