Pirati dei caraibi, Ai confini del mondo: trama, cast e streaming

Pirati dei Caraibi è l’avvincente saga della Disney che vede fedelmente protagonista il Capitan Jack Sparrow. Il terzo capitolo, uscito nel 2007, s’intitola Ai confini del mondo ed è diretto da Gore Verbinski.

Preceduto La maledizione della prima luna e La maledizione del forziere fantasma, al terzo film poi seguono anche Oltre i confini del mare del 2011 e La vendetta di Salazar del 2017.

Il terzo film della saga è stato il più costoso: per la sua realizzazione è stato utilizzato un budget di 300 milioni di dollari, un record poi superato anche dal sequel “Oltre i confini del mare”.

In questo film è presente anche Keith Richards, il chitarrista dei Rolling Stones che interpreta il Capitano Teague Sparrow, il padre di Jack.

Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo: la trama del film

Il terzo film sui Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo, vede tempi duri e cupi per la ciurma. Ormai l’epoca dei pirati sta volgendo al termine e Lord Cutler Beckett, della compagnia delle Indie Orientali, è ormai a comando del veliero fantasma L’Olandese Volante, e anche del malvagio Capitano Davy Jones.

L’Olandese Volante è diventato il terrore dei sette mari con il comando dell’Ammiraglio Norrington e distrugge senza pietà le altre navi pirata.

Ed è qui che ritroviamo i nostri protagonisti. Ai confini del mondo vede Will Turner, insieme a Elizabeth e il Capitano Barbarossa, tentare di unirsi ai Nove Pirati Lord della Fratellanza, l’unica speranza per sconfiggere Beckett e la sua intera flotta. Uno dei Pirati Lord è scomparso e si tratta proprio di Jack Sparrow, il migliore e il peggiore dei pirati, intrappolato in uno scrigno di Davy Jones dopo il suo incontro con il Kraken.

Dopo essere fuggito dallo scrigno ed essere stato salvato, Jack e gli altri riuniscono il consiglio della Fratellanza per contrastare Davy Jones e la Compagnia delle Indie Orientali.

Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo: il cast

Nel cast di Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo vedremo volti noti e nuovi: i protagonisti tornano più uniti che mai, nonostante la scomparsa iniziale di Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp.

Orlando Bloom e Keira Knightley tornano a interpretare rispettivamente gli innamoratissimi Will ed Elizabeth.

Poi vediamo Stellan Skarsgård interpretare Sputafuoro Bill Turner, Chow Yun-Fat interpretare Sao Feng, Mackenzie Crook nelle vesti di Ragetti, Jack Davenport interpretare James Norrington, Naomie Harris interpretare Tia Dalma.

E ancora nel cast Jonathan Pryce, Bill Nighy, Tom Hollander, Kevin McNally, Lee Arenberg, Keith Richards, David Schofield, Sergio Calderon, Vanessa Branch, Winston Ellis, David Bailie, Greg Ellis, Lauren Maher, Marco Khan, Hakeem Kae-Kazim, Marc Joseph, David Meunier, Tse Ho-Kwan, Peter Donald Badalamenti II e Portis Hershey.

Pirati dei Caraibi, Ai confini del mondo, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere Pirati dei Caraibi 3? Il film va in onda in prima serata su Italia 1 lunedì 25 novembre 2019, dalle ore 21:20. Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 506 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il terzo film sui Pirati dei Caraibi può anche accedere a MediasetPlay tramite pc, smartphone e tablet.