Live Non è la d’Urso, gli ospiti della puntata di stasera: Simona Izzo, Ricky Tognazzi e Mercedesz Henger

Molti gli ospiti, come di consueto, di Live Non è la d’Urso, la trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara d’Urso ogni lunedì in prima serata. In studio si alternano vari personaggi del mondo dello spettacolo, del gossip e della musica.

Dopo gli ottimo ascolti della prima edizione, grazie soprattutto al traino del caso Prati, il programma è tornato in onda riproponendo gli elementi che ne hanno determinato il successo.

La trasmissione prevede una grande interazione tra il pubblico da casa e i personaggi presenti in trasmissione. Grazie al Live sentiment, infatti, gli spettatori possono scegliere il proprio preferito dando il “mi piace” e “non mi piace” attraverso l’app di MediasetPlay.

Un altro altro degli elementi caratteristici sono le sfere di Live: alcuni degli ospiti si confrontano con cinque sfere, al cui interno si trovano dei personaggi pronti a dibattere sul tema. Le sfere rosse hanno idee contrarie a quelle dell’ospite, quelle verdi sono favorevoli. Si scatena così l’uno contro tutti. Ma quali sono gli ospiti di questa sera, lunedì 25 novembre 2019? Di seguito le anticipazioni.

Le anticipazioni complete della puntata di stasera

Live Non è la d’Urso ospiti: le anticipazioni

Tra gli ospiti della puntata di oggi, 25 novembre 2019, Simona Izzo e Ricky Tognazzi. I due attori si confronteranno con le sfere di Live, parlando della loro vita artistica e di quella privata. Nel corso di Live Non è la d’Urso di stasera si tornerà a parlare del rapporto tra sesso e fede. A tal proposito, Paolo Brosio incontra una ragazza nata da un rapporto tra un prete e una suora.

Altro tema della puntata di oggi è quello dei tradimenti all’interno delle coppie vip. In studio ci sarà Marianna Nannis, la moglie dell’ex calciatore Claudio Caniggia, e la loro figlia. Caniggia adesso ha sposato la sua ex amante. Recentemente, Marianna Nannis aveva dichiarato: “Mi picchiava e mi minacciava di morte”.

Tra gli ospiti più attesi di Live Non è la d’Urso di oggi c’è sicuramente Mercedesz Henger, la quale rivelerà che Riccardo Schicchi non è suo padre. “Mia madre mi ha svelato l’identità del mio padre biologico che non è Riccardo Schicchi. Avendo saputo che qualcuno ha fatto girare la “notizia”, ho preso la decisione di fare una dichiarazione dettagliata sulla verità. Questo per evitare che in alcun modo venga alterata da gossip e opinioni di persone estranee alla vicenda”.

Infine a Live Non è la d’Urso di stasera anche l’attore pornografico Max Felicitas, il quale ha recentemente dichiarato di voler passare una notte d’amore con Carmen Di Pietro e Lory Del Santo. Come se non bastasse, anche una donna di 83 anni che sostiene di fare l’amore più volte a settimana con dei ragazzi di venti anni. L’argomento della discussione sarà quindi: quanto conta la differenza d’età in una relazione?

Appuntamento dunque stasera 25 novembre 2019 con una nuova puntata di Live Non è la d’Urso, dalle 21.20 su Canale 5.