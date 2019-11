In punta di piedi: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Rai 1

Stasera – lunedì 25 novembre 2019 – in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Rai 1 ha varato una programmazione speciale e in prima serata manda in onda il film In punta di piedi, con la piccola Giorgia Agata, Bianca Guaccero e Cristiana Dell’Anna (la Patrizia di “Gomorra”).

La pellicola, pubblicato (solo per la televisione) nel 2018, prodotto da Luca Barbareschi e diretto da Alessandro D’Alatri, è ispirata a una storia vera e racconta una bella storia di speranza e di riscatto tutto al femminile. Una battaglia anti-camorra, combattuta con amore, sacrificio e coraggio da tre donne che riescono a ribellarsi ad un destino che qualcuno aveva già scritto per loro.

In attesa della messa in onda, prevista per le 21:25 su Rai 1, vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer ufficiale alle informazioni su dove vedere In punta di piedi anche in streaming.

In punta di piedi: la trama del film

Il film racconta la storia di Angela, una bambina di 11 anni che coltiva il grande sogno di diventare una ballerina di danza classica. Angela, però, apparentemente non vive nelle condizioni ideali per realizzare il suo grande desiderio. Insieme alla famiglia abita infatti a Secondigliano: il padre, Vincenzo, è il capo piazza dei Peluso.

Ma quando Vincenzo decide di tradire il suo clan ed entrare nelle file di quello avversario, le sorti sue e della famiglia sembrano segnate. Braccato dai suoi vecchi amici, sente che tanto lui quanto la figlia Angela e la moglie Nunzia sono in pericolo. Per impedire ai camorristi di ritorcersi contro le due donne, dunque, Vincenzo le obbliga a vivere come recluse.

Angela non può più frequentare la scuola di ballo. Ma Nunzia non si dà per vinta e anche contro il volere del marito, accompagna di nascosto la figlia alle lezioni di danza. La traveste, la fa uscire in piena notte e d’accordo con Lorenza, la sua insegnante di ballo, trova il modo di farle continuare le lezioni. Sarà grazie a questo indomito coraggio che le tre donne riusciranno a restare indipendenti nonostante il contesto in cui vivono.

Il finale del film. Attenzione: spoiler

In punta di piedi: il cast completo

Il film In punta di piedi ha un cast formato da alcuni attori famosi in tutta Italia e da altri interpreti napoletani. Ecco di chi si tratta (con accanto il nome del personaggio interpretato nel film):

Giorgia Agata – Angela Lerro

Cristiana Dell’Anna – Nunzia Lerro

Marco Palvetti – Vincenzo Lerro

Il finale del film. Attenzione: spoiler – Lorenza

Elena Foresta – Lucia

Frédéric Moulin – Marcel

Anna Ammirati – Risa Casagrande

Pippo Cangiano – Santino

Raffaele Vassallo – O’ Maresciallo

Antonio De Matteo – Capitan Piciello

Peppe Miale – Achille Casagrande

Luigi Iacuzio – Gaetano a ‘nguenta

In punta di piedi: il trailer

A questo link potete trovare il trailer ufficiale e l’anteprima del film di stasera su Rai 1.

In punta di piedi: dove vedere in tv e in streaming il film

Il film In punta di piedi va in onda, come già anticipato, stasera – lunedì 25 novembre 2019 – su Rai 1. L’appuntamento è a partire dalle 21:25. Come vederlo? Basta andare al canale 1 (o 501 per l’HD) del digitale terrestre, oppure sul canale 101 del vostro decoder se siete clienti Sky.

Se non riuscite a vederlo in diretta tv su Rai 1, non disperate. È possibile infatti seguire In punta di piedi anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Vi basterà registrarvi (è completamente gratis) e potrete poi vedere l’evento sul vostro tablet, smartphone o pc. E anche on demand nei giorni successivi alla messa in onda.

Come vedere Rai 1 in streaming