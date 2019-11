Report 2019: anticipazioni e servizi sesta puntata, in onda stasera 25 novembre 2019 su Rai 3

Anche questo lunedì torna l’appuntamento con Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci che tratta, tramite servizi e inchieste, d’attualità.

Come ogni settimana, anche questa sera 25 novembre 2019 l’appuntamento con Report è confermato dalle ore 21:20 su Rai 3.

Di seguito, le anticipazioni della sesta puntata.

Report, le anticipazioni della sesta puntata

Nella puntata che va in onda questa sera su Rai 3, Report parlerà di Olimpiadi Invernali, quote latte e studenti disabili.

Nel primo servizio, intitolato I Tedofori, si parlerà delle Olimpiadi invernali del 2026 che sono state assegnate, lo scorso 24 giugno, alla coppia vincente Milano-Cortina, delle Olimpiadi che promettono di essere low-cost. Si predevono 400 milioni di euro di investimenti per realizzare gli impianti e i villaggi olimpici, e non solo: un miliardo e 400 milioni di euro per organizzare l’evento sportivo e un indotto superiore ai 2 miliardi. Ma se i conti non dovessero tornare, poi chi paga? E cosa viene chiesto all’Italia da parte del Comitato Olimpico Internazionale?

Si passa poi a un’altra inchiesta, Latte versato: dopo trent’anni, la magistratura inchioda la politica alle proprie responsabilità sulla quota latte. Chi ha messo – e perché – un segreto sulle aziende italiane produttrici di formaggio che utilizzano latte straniero?

Le etichette indicano l’origine del latte, ma quanti prodotti sul mercato intesi come italiani sono realmente realizzati con la materia prima del nostro paese? Report entra in possesso in esclusiva della lista secretata per anni dal ministro della Salute.

L’ultimo servizio della serata di Report, Senza sostegno, invece è dedicato alla statistica dell’Istat secondo la quale gli studenti affetti da disabilità sono 270 mila: il 3,1% degli iscritti nelle scuole italiane. Ad accompagnarli l’insegnante di sostegno, ma i docenti di ruolo sono solo 100 mila e non bastano a coprire le esigenze.

Report, alcuni hacker hanno violato il conto bancario del conduttore Ranucci: verifiche in corso

Giorgia Meloni ancora contro Report: “Non vi denuncio perché pagherebbe la Rai con i soldi degli italiani”

Appuntamento stasera, 25 novembre 2019, con la sesta puntata della stagione di Report, dalle 21:20 come sempre su Rai 3.

Fondi russi a Salvini, l’oligarca russo a Report: “Abbiamo scelto la Lega perché ha un livello socio culturale molto basso”