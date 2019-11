Nuovo scontro tra Giorgia Meloni e Report, la leader di Fratelli d’Italia: “Ecco perché non vi denuncio”

Non si placa lo scontro tra la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e Report, la trasmissione d’inchiesta in onda ogni lunedì in prima serata su Rai 3.

Il programma condotto da Sigfrido Ranucci la settimana scorsa aveva mandato in onda un reportage sull’utilizzo improprio dei social media da parte della politica. In particolare, la trasmissione aveva approfondito la questione dei bot di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ovvero account falsi e profili gestiti da software, che i leader di Fratelli d’Italia e Lega avrebbero acquistato per ingannare il lettore e acchiappare consensi attraverso la diffusione di fake news.

Un servizio che la Meloni aveva definito sul suo profilo Twitter “bambinesco e degno di un circolo terrapiattista”.

#Report mi dedica un bambinesco servizio degno di un circolo terrapiattista: GOMBLOTTO sovranista, hacker cosacchi, bot e robot. Zero fatti, solo fango. Raccolgo i dati e faccio una conferenza per deridere questi “giornalisti di inchiesta”, ci sarà da ridere. — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) 28 ottobre 2019

La Meloni, successivamente, ha indetto una conferenza stampa dove ha replicato alle accuse di Report.

Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 11 novembre, però, Sigfrido Ranucci è tornato sull’argomento per “dimostrare la veridicità della tesi”.

Oggi a #Report campionato mondiale di arrampicata sugli specchi. Abbiamo già smentito tutte le false accuse dell’altra puntata, oggi invece di rispondere nel merito o chiedere scusa provano a confondere le acque. Che brutta fine @reportrai3 — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) 11 novembre 2019

Il conduttore, inoltre, ha invitato la Meloni a querelare la trasmissione se convinta che l’inchiesta sostenesse delle falsità.

La risposta della Meloni non si è fatta attendere: “Caro Ranucci, se denuncio e Report perde, i danni li pagate tu e Report, o li paga mamma RAI coi soldi dei contribuenti? Raccontalo agli italiani”.

