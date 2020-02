Stasera in tv 24 febbraio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 24 febbraio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 24 febbraio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 24 febbraio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – L’amica geniale – Storia del nuovo cognome

Questa sera su Rai 1 va in onda la terza puntata de L’amica geniale – Storia del nuovo cognome, la seconda stagione della fortunata serie basata sui romanzi di Elena Ferrante. Protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five-O

Questa sera su Rai 2 va in onda una puntata speciale di Hawaii Five-O, per celebrare il 200° episodio della serie.

Trama: Durante la presentazione del ristorante di Steve e Danny, Milton Cooper, un detective in pensione che conosceva il nonno di McGarrett, consegna infatti al comandante l’ultima indagine irrisolta di Chang Apana, stimato detective di Honolulu del secolo scorso, che riguarda la misteriosa sparizione di una ragazza di povere origini.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa diretta

Questa sera su Rai 3 va in onda il programma Presa Diretta.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta repubblica

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento settimanale con Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Poprro che affronta attualità, politica ed economia.

STASERA IN TV 24 FEBBRAIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Grande Fratello Vip

Su Canale 5 stasera torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip: l’edizione 4 è condotta da Alfonso Signorini. Chi dovrà lasciare la casa?

GUIDA TV 24 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:21 – Fast and Furious 6

Su Italia 1 questa sera va in onda in prima tv il film Fast and Furious 6, con Vin Diesel e Paul Walker.

Trama: Dopo aver rovesciato l’impero di un boss a Rio, Dom Toretto (Vin Diesel) e Brian O’Conner (Paul Walker) si sono dedicati a girare il mondo, impossibilitati come sono a rientrare a casa e a riprendere tutto cio’ che si sono lasciati alle spalle. Nel frattempo, Hobbs (Dwayne Johnson) e’ incappato invece nel caso di un’organizzazione di piloti criminali, il cui capo (Luke Ewans) e’ coadiuvato da una donna che si rivela essere Letty (Michelle Rodriguez), l’ex di Dom che tutti credevano morta. Per tentare di metterli definitivamente fuori gioco, Hobbs chiede a Dom di rimettere insieme la squadra d’e’lite di Londra.

PROGRAMMI TV 24 FEBBRAIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Eden Un pianeta da salvare

Questa sera su La 7 andrà in onda il programma Eden Un pianeta da salvare.

PROGRAMMI TV 24 FEBBRAIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 109 Prima TV

21:30 – Man on fire – Il fuoco della vendetta

Su Tv8 questa sera spazio al film Man on fire – Il fuoco della vendetta, con Denzel Washington e Dakota Fanning.

Trama: Città del Messico. L’ex marine John Creasy, viene ingaggiato per proteggere la piccola Pita dopo che i suoi genitori, l’industriale Samuel Ramos e sua moglie Lisa, hanno ricevuto varie minacce da una banda di rapitori. Dopo le iniziali reticenze, tra la bambina e l’uomo si instaura un feeling particolare e quando Pita viene rapita Creasy è disposto a tutto per liberarla.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Pets 2 – Vita da animali

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film d’animazione Pets 2 – Vita da animali.

Trama: Sequel del fortunato primo capitolo Pets del 2016, Pets 2 ritrova i personaggi divenuti celebri e ne presenta altri, assicurando ancora una volta gag esilaranti e avventure rocambolesche. In questo nuovo episodio il cagnolino Max (voce italiana Alessandro Cattelan) si preoccupa di proteggere il suo nuovo padroncino, Liam, il bambino che ha avuto Ellie, ora moglie e mamma. La sua preoccupazione sfocia in un tic nervoso, e la sua ansia viene ulteriormente aggravata quando, durante una scampagnata con la famiglia ad una fattoria, Max e Duke (voce italiana Lillo) incontrano mucche, volpi e tacchini per niente amichevoli; a sollevargli il morale è il cane della fattoria Galletto, che gli consiglia di rilassarsi e di non darsi troppo pensiero per il bambino.

Ecco il trailer:

SKY UNO

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 20

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 16

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Catania

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata di 4 Hotel, con Bruno Barbieri che conduce una sfida tra albergatori di Catania.

