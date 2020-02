Fast and Furious 6, il film: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, lunedì 24 febbraio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Fast and Furious 6, sesto film della celebre saga Fast and Furious. La pellicola vede come protagonisti il compianto Paul Walker e Vin Diesel.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Fast and Furious 6 film: trama

Da quando Dom e Brian hanno portato a termine la rapina di Rio, lasciando la loro squadra con 100 milioni di dollari, il loro vagabondare per il mondo sembra essere interminabile, al punto da stancare. La fama diventa un fardello troppo pesante da portare in giro, una vita in fuga non è quello che hanno richiesto.

Nel frattempo, Hobbs sta inseguendo una letale organizzazione di esperti piloti mercenari attraverso 12 paese: a capo c’è una mente che è aiutata da uno spetato luogotenente che si rivelerà essere l’amore che Dom credeva morto, la sua Letty.

Dom capisce che l’unico modo che ha a sua disposizione di fermare la banda di criminali è batterli per strada. Hobbs a quel punto chiede a Dom di mettere nuovamente insieme la squadra d’elite a Londra per questo duro compito, in palio il perdono completo per tutti loro: si torna a casa!

Fast and Furious 6, il cast del film | Trailer

Fast and Furious è un film del 2013. Il sesto capitolo vede ancora recitare fianco a fianco Vin Diesel e Paul Walker, entrambi nelle vesti di Dom e Brian.

Nel film poi vediamo Dwayne Johnson che interpreta Luke Hobbs, Michelle Rodriguez nelle vesti di Leticia detta Letty Ortiz, Jordana Brewster che invece interpreta Mia Toretto e Tyrese Gibson che interpreta Roman Pearce.

E ancora nel cast vediamo Gina Carano, Luke Evans, Jason Statham, Elsa Pataky, Gal Gadot, Sung Kang, Shea Whigham, Ludacris, Joe Taslim, Lee Asquith-Coe, Kim Kold, Stephen Marcus, Clara Paget, David Ajala.

Di seguito, ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Come fare per vedere Fast and Furious 6 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 24 febbraio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

