Presa Diretta, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, lunedì 24 febbraio 2020 su Rai 3

Torna questa sera, 24 febbraio 2020, su Rai 3, Presa Diretta, la trasmissione condotta da Riccardo Iacona che come ogni settimana mette al centro gli argomenti di attualità attraverso inchieste e interviste. Un’occasione per andare più a fondo su questioni di grande interesse, attraverso servizi e approfondimenti. Titolo della puntata di stasera è Terremoto infinito.

Ma quali sono le anticipazioni, gli ospiti e i temi di Presa Diretta di stasera? Scopriamolo insieme.

Presa Diretta, le anticipazioni della puntata di stasera

La puntata di questa sera di Presa Diretta sarà impegnata in un viaggio all’interno del cratere del sisma che ha colpito Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, l’area più grande mai colpita da un terremoto: si tratta di 49mila sfollati, 388 feriti, 303 morti.

Sono passati tre anni e mezzo dalla prima scossa che ha messo in ginocchio un pezzo dell’Italia centrale e, ancora oggi, quell’area rischia di spopolarsi definitivamente. Ma perché, allora, le macerie non sono state rimosse del tutto?

A Presa Diretta questa sear si parlerà delle mappe ufficiali che indicano la pericolosità sismica del territorio italiano come vengono tracciate e aggiornate.

Saranno presenti le voci più autorevoli dei geologi e ingegneri sismici del paese, secondo i quali necessitiamo di mappe più affidabili.

Il viaggio del programma ha attraversato la gigantesca area del cratere del terremoto, quasi 8 mila chilometri quadrati. Incontrando sindaci, sfollati, tecnici, cittadini e imprese locali si è raccontata la storia mai risolta di persone che hanno vissuto un profondo disagio causato dalla natura.

I terremotati vivono attualmente tra hotel, casette prefabbricate e container perché non possono più tornare a casa propria, in una zona ancora devastata. Il ripristino della viabilità è ancora arretrato, i cantieri delle case private non partono.

Questo e tanto altro sarà oggetto d’interesse nella puntata di questa sera di Presa Diretta, in onda lunedì 24 febbraio 2020 dalle ore 21:20 su Rai 3.