Stasera in tv 22 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 22 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 22 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 22 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Pezzi unici

Questa sera su Rai 1 va in onda l’ultima puntata di Pezzi unici, la fiction con protagonista Sergio Castellitto.

Trama: Vanni è un artigiano fiorentino, un maestro della lavorazione del legno. Il mestiere e la bottega che porta il suo nome vengono da lontano: un lascito che la sua famiglia si tramanda da generazioni. Nella sua bottega, Vanni accoglie, controvoglia, dei ragazzi: fanno parte di una casa famiglia e il lavoro con lui varrà come programma di riabilitazione sociale. Nella stessa casa famiglia aveva vissuto Lorenzo, suo figlio, un ragazzo morto in circostanze misteriose. Vanni non sa che i ragazzi che ha accolto nella sua bottega sono legati indissolubilmente a Lorenzo…

Ecco il trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

Questa sera su Rai 2 arriva una nuova puntata di Che tempo che fa, condotto come sempre da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e tantissimi ospiti.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – La mia passione

21:20 – Come d’incanto

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Come d’incanto, pellicola d’animazione con Amy Adams e Patrick Dempsey.

Trama: Giselle è una principessa che viene scacciata dal magico mondo di Cartoonia da una regina cattiva e finisce così proiettata nell’odierna New York: qui sarà costretta a confrontarsi con una realtà del tutto differente e cambierà molti dei suoi punti di vista, compreso – soprattutto – quello sull’amore.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

Su Rete 4 va in onda il film Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, celebre pellicola di Steven Spielberg con Harrison Ford e Shia LaBeouf.

Trama: Stavolta Jones sarà alla ricerca di un teschio di cristallo appartenente a una civiltà aliena.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 22 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Miracolo nella 34esima strada

Su Canale 5 stasera va in onda Miracolo nella 34esima strada, un classico film natalizio con protagonista Richard Attenborough.

Trama: A New York un signore anziano viene assunto come Babbo Natale nei grandi magazzini, presto però i bambini cominciano a rendersi conto che il signore non è il solito finto Babbo Natale ma è quello vero. Il caso finisce addirittura in tribunale.Tratto da un racconto di Valentine Davies è un remake dell’omonimo film del 1947.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 22 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:10 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata di Le Iene Show.

PROGRAMMI TV 22 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Non è l’arena, con Massimo Giletti e tanti ospiti.

PROGRAMMI TV 22 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:15 – I diari della montagna Ep. 1 Prima TV

20:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Acqualagna

21:30 – Tutti insieme per Natale Prima TV

Su Tv8 questa sera va in onda in prima tv Tutti insieme per Natale, commedia sentimentale con Jennifer Grey e Megan Park.

Trama: La produttrice televisiva Maggie Baker sta lavorando al nuovo speciale natalizio che sarà il programma di punta del canale per il quale lavora. L’obiettivo è aumentare gli ascolti ma servono idee nuove così si decide per la prima volta di andare in onda in diretta. Tra imprevisti e nuovi amori sarà un Natale da non dimenticare!

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – L’ora legale

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film L’ora legale, di e con Ficarra e Picone.

Trama: In un piccolo centro come tanti del meridione, avvezzo a sindaci disonesti che si ricandidano alle elezioni come se nulla fosse, in vista delle elezioni amministrative si fa strada la lista civica di un professore che dichiara guerra a ogni forma di illegalità. In paese i votanti si confrontano con l’idea di legalità e dell’agire secondo le norme. Anche Salvo e Valentino, gestori di un piccolo chiosco in comune, si schierano su fronti opposti al solo scopo di ottenere un ‘favore’ da chiunque diventi primo cittadino.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 22 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Sky Calcio Show (diretta)

20:40 – Sassuolo – Napoli (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda Sassuolo – Napoli (diretta), posticipo domenicale della 17esima giornata di Serie A.

SKY UNO

20:20 – Pasticceria estrema – Speciale Natale Prima TV

21:15 – Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie Ep. 8 Prima TV

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie.

