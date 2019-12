Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera domenica 22 dicembre 2019

Questa sera, 22 dicembre 2019, una nuova puntata de Le Iene Show con alla conduzione il trio tutto al femminile composto da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei.

Come sempre previsti tanti servizi di vario genere, dalle inchieste più serie agli scherzi e ai servizi più leggeri, animeranno la serata di Italia 1.

Di seguito vediamo le anticipazioni della puntata di questa sera, domenica 22 dicembre 2019 su Italia 1.

Le Iene Show: i servizi della puntata di stasera, 22 dicembre 2019

Secondo le anticipazioni di oggi, nella puntata de Le Iene Show di stasera – l’ultima del 2019 – Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli torneranno sulla vicenda della Sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Palermo e, in particolare, i due inviati si concentreranno sul ruolo di Silvana Saguto, la giudice che presiedeva il Tribunale. In questo servizio è presente una ricostruzione dei “tentacoli” del cosiddetto “cerchio magico” che, secondo la Procura di Caltanissetta, sarebbe gravitato intorno alla ex giudice.

Sempre questa sera va in onda l’inchiesta dedicata a Chico Forti, firmata da Gaston Zama. L’inviato racconterà nuovamente la storia dell’imprenditore italiano condannato dal 2000 all’ergastolo negli Stati Uniti d’America per aver assassinato Dale Pike. L’inviato ha raggiunto l’uomo nella prigione di Miami dove è rinchiuso per incontrare e intervistare quest’uomo che si è sempre dichiarato innocente.

Secondo le anticipazioni de Le Iene Show questa sera spazio anche all’intervista singola, questa settimana dedicata a Paolo Ruffini. L’attore si racconta a pochi giorni dalla fine della storia d’amore con Diana Del Bufalo e del prossimo impegno televisivo con “La Pupa e il Secchione e Viceversa”. L’intervista doppia vedrà invece Wanda Nara e Pupo, i due futuri opinionisti del Grande Fratello Vip 2020 in partenza da gennaio 2020 su Canale 5.

Appuntamento dunque stasera, domenica 22 dicembre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle ore 21,15 su Italia 1.

