Che Tempo Che Fa: anticipazioni puntata stasera 22 dicembre 2019 | Rai 2

Questa sera, domenica 22 dicembre 2019, in prima serata su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio con tanti ospiti, esclusive, ed interviste ai personaggi della politica, dello spettacolo e dell’attualità. Fazio, come sempre accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, è pronto per questo nuovo appuntamento alla vigilia delle festività natalizie.

In attesa di stasera, vediamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della tredicesima puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,05 (o meglio, dalle 19,40 con il format Che Tempo Che Farà).

Che Tempo Che Fa, le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Una nuova puntata di Che Tempo Che Fa che si apre con Fazio che intervista l’allenatore dell’Inter ed ex CT della Nazionale Antonio Conte. A seguire sul palco della trasmissione di Rai 2 saliranno, per la prima volta insieme in tv dopo tanto tempo, i Negramaro. Gli artisti sono i protagonisti del documentario L’anima vista da qui, disponibile in esclusiva su RaiPlay e realizzato per celebrare i 20 anni di carriera della band salentina. La prima parte della serata si chiuderà poi con un’intervista al grande étoile internazionale Roberto Bolle, dal 1 gennaio nuovamente su Rai 1, per il terzo anno consecutivo, con il suo show Danza con me e dal 29 dicembre nei teatri con i gala Roberto Bolle and Friends.

Don Carmelo La Magra, il parroco di San Gerlando – unica parrocchia di Lampedusa – e lo scrittore Roberto Saviano, che torna da Fabio Fazio in compagnia della giornalista, artista e attivista turca Zehra Do?an. Sul palco infine la presentatrice, attrice e showgirl Belén Rodríguez, il giornalista e conduttore televisivo Corrado Formigli, la senatrice Licia Ronzulli (Presidente della Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza che a novembre ha consegnato al Parlamento il risultato di un’indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo), Francesca Fialdini, conduttrice del programma Da noi…a ruota libera in onda la domenica su Rai1 e autrice del libro per bambini Charlie e l’ocarina” e Federico Ielapi, bambino attore protagonista del nuovo Ospiti nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 22 dicembre anche, il parroco di San Gerlando – unica parrocchia di Lampedusa – e lo scrittore, che torna da Fabio Fazio in compagnia della giornalista, artista e attivista turcaSul palco infine la presentatrice, attrice e showgirlil giornalista e conduttore televisivola senatrice(Presidente della Commissione bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza che a novembre ha consegnato al Parlamento il risultato di un’indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo),, conduttrice del programma Da noi…a ruota libera in onda la domenica su Rai1 e autrice del libro per bambini Charlie e l’ocarina” e, bambino attore protagonista del nuovo Pinocchio di Matteo Garrone e Roberto Benigni.

Gli ospiti della puntata di Che Tempo Che Fa in onda il 15 dicembre

Che Tempo Che Farà, le anticipazioni

Ad animare l’appuntamento che precede il programma serale di Fazio è Che Tempo Che Farà, in genere in onda dalle 19:30 sempre su Rai 2.

Per la puntata del 22 dicembre, vedremo i divertenti sketch del Mago Forest insieme ad Ale e Franz, Raoul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Potrebbero interessarti Belen Rodriguez a Che Tempo Che Fa: “Prigioniera del mio personaggio” Ascolti tv domenica 22 dicembre 2019: Pezzi Unici, Che tempo che fa Come d’incanto: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Che Tempo Che Fa – Il tavolo

A chiudere la serata, come al solito, sarà l’appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica e Gigi Marzullo, Ale e Franz, Raul Cremona. Come ospite della serata la regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena, doppiatrice della Fata Madrina nel film d’animazione Playmobil: The Movie.

L’appuntamento con Che Tempo Che Fa è per stasera, domenica 22 dicembre 2019, a partire dalle ore 19,40 su Rai 2.