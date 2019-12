Pezzi unici anticipazioni: la trama della sesta e ultima puntata stasera su Rai 1

Questa sera, 22 dicembre 2019, va in onda la sesta e ultima puntata di Pezzi Unici, serie televisiva con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello in onda su Rai 1 che ha debuttato lo scorso 17 novembre. La fiction vede come protagonista Vanni, un artigiano che perde tragicamente suo figlio e che, addolorato, si mette alla ricerca della verità.

Lorenzo, finito nel vortice della droga, ha infatti deciso di togliersi la vita seppur in circostanze sospette: il ragazzo negli ultimi tempi aveva infatti deciso di darci un taglio con quella roba e aveva persino organizzato un corso di artigianato per cinque ragazzi problematici provenienti da una casa famiglia. Vanni, con il cuore in pezzi, si prende carico del progetto del figlio e porta avanti il lavoro con quei cinque ragazzi. In quest’ultima puntata, ricca di colpi di scena, i fan della serie scopriranno finalmente di chi è la responsabilità per la morte di Lorenzo.

Di seguito, le anticipazioni e la trama della quinta puntata di Pezzi Unici, in onda domenica 22 dicembre 2019 su Rai 1.

Tutto quello che c’è da sapere su Pezzi Unici

Anticipazioni e trama della sesta e ultima puntata

Vanni è ormai convinto che Lucio e Jess c’entrino con la morte di suo figlio e, anche se la giovane continua a sostenere la sua innocenza, lui non le crede. L’artigiano, anzi, la invita ad andarsene e a non tornare più nel suo laboratorio. Lapo, nel frattempo, cerca il perdono da Valentina, mentre anche Beatrice tenta di ricucire il rapporto con Elia. Quando anche la polizia finalmente inizia a dare ascolto a Vanni e ai suoi sospetti, l’uomo avrà un confronto anche con Anna, la quale le rivelerà un segreto sul suo passato.

La trama completa della fiction di Rai 1

Jess è sconvolta, ritiene che Lucio sia responsabile per la morte di Lorenzo perché riceve un messaggio dal suo telefono e inizia a pensare a un piano che possa portare ad incastrarlo. Vanni, nel frattempo, comunica ai suoi allievi, i Pezzi Unici, che il loro corso sta per terminare. Valentina decide di affrontarlo per intimargli di far tornare subito Jess nel laboratorio e, a quel punto, Vanni incontra Jess che gli dà una importante notizia: la giovane è riuscita a far arrestare Lucio.

Quando l’artigiano correrà dalla polizia per guardare in faccia l’assassino di suo figlio l’ispettore Sarti gli dà una notizia che lo rigetterà nello sconforto: il ragazzo non può essere responsabile di quella morte perché si trovava chiuso in carcere la notte dell’omicidio. A quel punto, dopo un susseguirsi di colpi di scena, la verità verrà finalmente a galla.

Potrebbero interessarti Belen Rodriguez a Che Tempo Che Fa: “Prigioniera del mio personaggio” Ascolti tv domenica 22 dicembre 2019: Pezzi Unici, Che tempo che fa Come d’incanto: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Il cast della fiction Pezzi Unici

Pezzi Unici vi aspetta su Rai 1 domenica 22 dicembre 2019 in prima serata dalle 21:25.

Dove vedere Pezzi Unici in streaming