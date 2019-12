Come d’incanto: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Questa sera, 22 dicembre 2019, in prima serata su Rai 3 va in onda Come d’incanto, film d’animazione del 2007 per la regia di Kevin Lima. La pellicola, prodotta dalla Walt Disney Pictures, è a metà fra il cartone animato ed il live action e vede come protagonisti Amy Adams e Patrick Dempsey.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Come d’incanto film: la trama

La pellicola d’animazione, un vero e proprio classico Disney, racconta la storia di Giselle (Amy Adams), principessa che dal mondo delle fiabe viene improvvisamente catapultata a Manhattan dalla perfida regina Narissa (Susan Sarandon), madre del principe che sta per sposare e sua rivale al trono. Giunta sulla Terra, Giselle incontra un affascinante avvocato (Patrick Dempsey) e inizia a cambiare idea sulla vita e sull’amore. Lei che, come ragazza e come principessa, rasenta la perfezione: è bella e affascinante, ha un cuore puro, una voce da usignolo e una straordinaria capacità di comunicare con gli animali.

Quando Giselle verrà dunque trasformata in una donna in carne e ossa e trasportata agli antipodi del suo regno, nella modernissima New York, verrà aiutata dal pragmatico avvocato divorzista, Robert e da sua figlia Morgan. Il suo “vecchio” mondo, però, verrà a cercarla e lei sarà costretta a domandarsi se la sua visione fiabesca dell’amore, rigorosamente con lieto fine, possa sopravvivere nel mondo attuale.

Come d’incanto film: il cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Amy Adams – Giselle

– Giselle Patrick Dempsey – Robert Philip

– Robert Philip James Marsden – principe Edward

– principe Edward Timothy Spall – Nathaniel

– Nathaniel Rachel Covey – Morgan Philip

– Morgan Philip Susan Sarandon – regina Narissa

– regina Narissa Idina Menzel – Nancy Tremaine

– Nancy Tremaine Cathleen Trigg – Mary Ilene Caselotti

– Mary Ilene Caselotti Jodi Benson – Sam

– Sam Tibor Feldman – Henry

– Henry Tonya Pinkins – Phoebe Banks

– Phoebe Banks Isiah Whitlock Jr. – Ethan Banks

– Ethan Banks Paige O’Hara – Angela

– Angela Muriel Kuhn – Clara

– Clara John Rothman – Carl

– Carl Fred Tatasciore – Troll (voce)

– Troll (voce) Jeff Bennett – Pip cartone (voce)

– Pip cartone (voce) Kevin Lima – Pip a New York (voce)

– Pip a New York (voce) Julie Andrews – voce narrante

Come d’incanto film: il trailer

Ecco il trailer del film in onda stasera su Rai 3:

Come d’incanto film: diretta tv e streaming

Come vedere il film Come d’incanto? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 22 dicembre 2019 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

