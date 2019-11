Stasera in tv 21 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 21 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 21 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Miracoli dal cielo

Questa sera su Rai 1 va in onda un film drammatico del 2016 con Jennifer Garner e Martin Henderson, Miracoli dal cielo.

Trama: Christy (Jennifer Garner) e Kevin (Martin Henderson) Beam vivono in Texas con le loro tre figlie. Quando una di loro, la piccola Anna (Kylie Rogers), inizia a lamentare continui dolori alla pancia, i medici scoprono che soffre di una grave e rara disfunzione intestinale per cui ancora non esiste una cura. Siccome la bambina rischia la vita, i genitori decidono di portarla a Boston, dove uno specialista potrebbe sottoporla a un trattamento sperimentale. Tuttavia la situazione sembra disperata, al punto che Christy inizia a perdere la fede, ma proprio quando le cose sembrano volgere al peggio, accade un evento inspiegabile dalla scienza medica.

La vera storia di Anna Beam

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Life – Non oltrepassare il limite

Questa sera su Rai 2 va in onda un film di fantascienza, Life – Non oltrepassare il limite, con Jake Gyllenhaal e Rebecca Ferguson.

Trama: L’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale riesce a recuperare con successo una sonda proveniente da Marte che era alla deriva nello spazio. Il team di astronauti, composto dal biologo Hugh Derry, l’ufficiale Miranda North, il comandante Ekaterina Golovkina, il tecnico Sho Murakami, l’ingegnere Rory Adams ed il dottor David Jordan, è incaricato di studiare il campione recuperato dalla sonda per trovare possibili forme di vita extraterrestre.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Stati generali

Questa sera su Rai 3 il grande ritorno in prima serata di Serena Dandini con un nuovo show in cui la conduttrice, insieme alla sua squadra di comici, mette in scena – tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella realtà – la situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio, il talk show di approfondimento sulle diverse tematiche di attualità condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 21 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Adrian

Su Canale 5 stasera torna Adrian, lo show di Adriano Celentano.

GUIDA TV 21 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Transporter 3

Su Italia 1 questa sera va in onda Transporter 3, terzo capitolo dell’omonima saga con Jason Statham.

Trama: Frank Martin è tornato in Francia per continuare la sua attività di consegna di merce illegale. Questa volta viene costretto da Johnson a fare una consegna, pena la morte tramite bracciale esplosivo. Durante il viaggio scopre che l’oggetto del pacco è Valentina, figlia di un senatore ucraino, rapita per costringere il padre a firmare un accordo per un traffico di navi cariche di rifiuti tossici. Quando arriva a destinazione, viene bloccato dagli uomini di Johnson che prendono la ragazza e tentano di ucciderlo.

PROGRAMMI TV 21 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento sui principali fatti di attualità condotto come sempre da Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 21 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Notte prima degli esami

Su Tv8 questa sera va in onda il film Notte prima degli esami, del 2006 con Nicolas Vaporidis, Giorgio Faletti e Cristiana Capotondi.

Trama: Luca e i suoi amici si preparano ad affrontare il vecchio esame di maturità degli anni ’80. La fortuna sembra voltare loro le spalle: in particolare a Luca, che litiga con il professore di lettere, poi membro interno della commissione esaminatrice; quindi conosce Claudia e se ne innamora, ma lei e’ gia’ fidanzata con un giovane energumeno.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Il campione

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Il campione, con Andrea Carpenzano e Stefano Accorsi.

Trama: Christian Ferro sembra avere tutto dalla vita: a vent’anni, vive in una megavilla con più Lamborghini in garage, ha una fidanzata influencer, migliaia di fan adoranti e un contratto multimilionario con la AS Roma. Ma la sua brillante carriera di attaccante è messa a rischio dal carattere iracondo. Così, il presidente della Roma decide di far affrontare a Christian l’esame di maturità, per inculcargli un po’ di disciplina e migliorarne la pessima reputazione. Al fine di preparare il ragazzo all’esame il presidente ingaggia Valerio Fioretti, un professore di liceo che dà lezioni private dopo aver lasciato l’insegnamento in classe. Valerio non sa nemmeno chi sia Christian Ferro (difficile da credere, per uno che abita a Roma….) e accetta l’incarico a fronte di un compenso mensile che è tre volte il suo ex stipendio. Ma anche lui ha qualche esame esistenziale da superare.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 21 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:15 – Beach Soccer: FIFA World Cup (diretta)

21:15 – NBA: LA Clippers – Boston

Su Sky Sport Uno stasera va in onda il match di NBA tra LA Clippers e Boston.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Sardegna

21:15 – X Factor 2019 Live 5 Live

Questa sera su Sky Uno torna X Factor, il talent show canoro più seguito d’Italia. Questa sera il quinto Live, con gli artisti che debuttano nel mercato discografico presentando il proprio brano inedito.

