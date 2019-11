Life – Non oltrepassare il limite, il film di Daniel Espinosa: trama, cast e streaming

Life – Non oltrepassare il limite è un film di fantascienza che spedisce nello spazio un trio di attori molto conosciuto in quel di Hollywood.

La pellicola, approdata in sala nel 2017, è diretta da Daniel Espinosa, regista svedese di origini cilene che nella sua filmografia può contare su Safe House – Nessuno è al sicuro e Child 44 – Il bambino numero 44.

Protagonisti di Life sono Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds.

L’idea di base del film è nata quando Mars Curiosity è atterrato su Marte. Jake Gyllenhaal, che nel film interpreta il dottor David Jordan, ha accettato questo ruolo sia perché intrigato dal copione, sia per rendere omaggio a suo nonno che faceva il medico: non a caso, il suo personaggio è vagamente ispirato al nonno.

Life – Non oltrepassare il limite, la trama del film

L’equipaggio di una stazione spaziale internazionale sta per fare ritorno sul pianeta Terra e porta con sé una scoperta incredibile: un campione, per la precisione, che testimonia l’esistenza della vita extraterrestre su Marte.

La forma di vita raccolta sul pianeta rosso è stata inserita in una “incubatrice” di vetro per proteggerla e la sua crescita è a vista d’occhio.

Molto presto, l’equipaggio si renderà conto della sua intelligenza e soprattutto del pericolo che cela in sé.

Convinti del fatto che quella a bordo sia in realtà una minaccia per l’intero pianeta e non una prova da esibire, il gruppo di astronauti dovrà tentare di annientare la presenza aliena prima che sia troppo tardi.

La trama e il finale di Life – Non oltrepassare il limite

Life – Non oltrepassare il limite, il cast

Chi vediamo nel cast di Life – Non oltrepassare il limite? Partiamo dai tre protagonisti, volti sicuramente noti a Hollywood.

Il trio spedito nello spazio alla ricerca di forme di vita extraterrestri su Marte è composto da David Jordan, Miranda North e Rory Adams.

A interpretare il primo è Jake Gyllenhaal, un attore versatile conosciuto per aver recitato in tantissimi film come Prince of Persia – Le sabbie del tempo, Amore & altri rimedi, Everest, Lo sciacallo – Nightcrawler. Di recente, al cinema l’abbiamo visto nei film I fratelli Sisters, Velvet Buzzsaw e Spider-Man: Far from Home.

Rebecca Ferguson è l’unica donna del gruppo di astronauti spediti su Marte (interpreta la dottoressa Miranda North) ed è un’attrice svedese conosciuta per aver recitato in Florence, Hercules: il guerriero e Men in Black: International. L’ultimo film nel 2019 è stato Doctor Sleep. Sul piccolo schermo invece è conosciuta per aver recitato come protagonista nella miniserie storica The White Queen.

Terzo e ultimo astronauta protagonista è Ryan Reynolds (che in Life interpreta Rory Adams): l’attore prevalentemente conosciuto come il volto che si nasconde dietro la maschera di Deadpool è anche noto nella cronaca rosa per via del suo matrimonio con Blake Lively.

Nel cast di Life – Non oltrepassare il limite vediamo anche Hiroyuki Sanada che interpreta Sho Kendo, Ariyon Bakare che interpreta Hugh Derry, Olga Dihovichnaya che interpreta Ekaterina Golovkina e Naoko Mori.

Life – Non oltrepassare il limite, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere Life – Non oltrepassare il limite? Il film, arrivato nelle sale nel 2017, viene proposto in prima tv su Rai 2, ma quando? Liberatevi dagli impegni giovedì 21 novembre 2019 perché alle ore 21:20 arriverà il film di fantascienza ambientato nello spazio.

Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD.

Chi vuole invece seguire il film in diretta streaming tramite pc, smartphone e tablet potrà farlo accedendo a RaiPlay, la piattaforma della Rai che mette a disposizione tutti i contenuti in diretta in tv.