Miracoli dal cielo, la trama del film di stasera su Rai 1 | Storia vera

Per gli amanti dei film con una trama basata su una storia vera, stasera – giovedì 21 novembre 2019 – su Rai 1 va in onda una pellicola davvero molto particolare: Miracoli dal cielo. Si tratta di un film, uscito al cinema nel 2016 per la regia di Patricia Riggen, che ha per protagonista l’attrice Jennifer Garner e racconta la tanto particolare quanto straordinaria storia della famiglia Beam.

Una vicenda, quella che è accaduta alla piccola Anna Beam, che insegna come davanti alle difficoltà della vita si tenda spesso a chiedere l’aiuto divino. E che talvolta, nonostante gli inevitabili momenti in cui la fede vacilla, arriva sempre un segno a dimostrare l’esistenza di un disegno superiore.

Tutto quello che c’è da sapere su Miracoli dal cielo

L’appuntamento con il film Miracoli dal cielo è per stasera alle 21:25 su Rai 1: nell’attesa, vediamo di cosa parla la trama della pellicola.

Miracoli dal cielo, la trama del film

Il film racconta la storia della piccola Anna Beam, una ragazzina di 10 anni che vive insieme ai genitori (Christy e Kevin) in Texas. La loro è una vita tranquilla e serena: Anna ha due sorelle, una più grande e una più piccola. La famiglia Beam è perfettamente integrata e soprattutto fa parte di una piacevole comunità religiosa che considera come una seconda famiglia.

All’improvviso, però, tutte le certezze (religiose e quotidiane) della famiglia Beam iniziano a sgretolarsi: Anna, infatti, inizia a manifestare alcuni disturbi allo stomaco. Forti dolori, difficoltà a digerire che portano a una diagnosi molto dura: la bambina è affetta da una malattia incurabile, una rara patologia digestiva che in poco tempo compromette irrimediabilmente il suo apparato digerente, costringendola a essere nutrita tramite un tubo di alimentazione.

La famiglia Beam si dirige subito a Boston, dove lavora il dottor Samuel Nurko, un luminare che potrebbe guarire Anna tramite un trattamento ancora sperimentale. Ma anche in questo caso la situazione della piccola Anna è disperata: la ragazza sta per morire. E anche una donna credente come Christy, la madre della bambina, vede la sua fede vacillare pericolosamente.

Ma proprio quando tutto sembra andare per il peggio, la trama di Miracoli dal cielo nasconde una sorpresa: accade infatti qualcosa che cambia totalmente la vita della famiglia Beam. La piccola Anna, mentre gioca con la sorella, ha un brutto incidente. Tenta di arrampicarsi su un albero, ma il ramo cede improvvisamente scaraventandola a terra. I genitori pensano al peggio, ma quando la bambina si riprende avviene l’inspiegabile: tutti i sintomi sono spariti. Per i medici è un vero miracolo.

La vera storia di Anna Beam

