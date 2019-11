Miracoli dal cielo: trama, cast, trailer, streaming del film di Rai 1 | Storia vera

Stasera, giovedì 21 novembre 2019, su Rai 1 va in onda un film drammatico basato su una storia vera: Miracoli dal cielo. Si tratta di una pellicola uscita nelle sale cinematografiche a marzo del 2016 e diretta da Patricia Riggen, con l’attrice Jennifer Garner nel ruolo di protagonista.

Il film racconta la vera (e incredibile) storia della famiglia Beam, che ha dovuto avere a che fare con una malattia incurabile che ha colpito all’apparato digestivo la secondogenita Anna, una bambina di soli dieci anni. Una storia di grande sofferenza, ma che aiuta anche a veicolare il messaggio di non arrendersi mai davanti alle difficoltà della vita. Proprio come fatto dalla protagonista, Christy, che si è aggrappata alla fede con tutte le sue forze, pregando per la salute della figlia.

La regista, Patricia Riggen, ha tratto ispirazione per il suo film dal romanzo “Miracoli dal cielo” (Miracles from Heaven) scritto proprio da Christy Beam. In attesa della messa in onda, prevista per stasera alle 21:25 su Rai 1, vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul film Miracoli dal cielo: dalla trama nel dettaglio all’elenco degli attori che compongono il cast, dal trailer ufficiale alle informazioni su dove vederlo anche in streaming.

Miracoli dal cielo, la trama del film

Il film racconta la storia vera di Christy e Kevin Beam, una coppia che vive felicemente in Texas con le tre figlie. La loro serenità, tuttavia, viene spezzata quando la secondogenita Anna (10 anni) inizia a lamentare continui dolori alla pancia. Dopo una serie di visite, la diagnosi è impietosa: la bambina soffre di una grave e rara disfunzione intestinale per cui ancora non esiste una cura.

I medici sono chiari: Anna rischia di morire. Ma i due genitori non si arrendono e decidono di portarla subito a Boston, dove uno specialista (il dottor Samuel Nurko, che fa anche un piccolo cameo nel film) potrebbe sottoporla a un trattamento sperimentale. Nonostante tutto, la situazione sembra davvero disperata. Christy, una donna molto credente, inizia persino a vacillare. In più, a peggiorare la situazione si aggiunge uno spiacevole evento: Anna ha un incidente, cade da un’altezza di tre piani.

Anna vive un’esperienza di pre-morte. Ma proprio quando le cose sembrano volgere al peggio, succede qualcosa di inspiegabile persino per la scienza medica. Ma che cambia per sempre la vita di Anna e di tutta la famiglia Beam.

Miracoli dal cielo, il cast completo

Il cast del film di stasera è dominato dalla presenza della bellissima e bravissima Jennifer Garner. Ma non è l’unica attrice conosciuta presente nella pellicola: nel film, ad esempio, recita anche Queen Latifah. Vediamo insieme il cast completo del film Miracoli dal cielo (accanto al nome di ogni attore trovate anche quello del personaggio interpretato nel film):

Jennifer Garner – Christy Beam

Martin Henderson – Kevin Beam

Queen Latifah – Angela

John Carroll Lynch – Pastore Scott

Brighton Sharbino – Abby Beam

Kylie Rogers – Anna Beam

Hannah Alligood – Haley

Eugenio Derbez – Il dottor Nurko

Zach Sale – Il dottor Todd Blythe

Rhoda Griffis – Ragazza in chiesa

Gregory Alan Williams – Il dottor Joe Hester

Kevin Sizemore – Garvey

Kelly Collins Lintz – Emmy

Miracoli dal cielo, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film di stasera su Rai 1:

Miracoli dal cielo, dove vedere il film in tv e in streaming

Il film Miracoli dal cielo va in onda, come già anticipato, su Rai 1. L’appuntamento è per stasera, giovedì 21 novembre 2019, a partire dalle 21:25. Come vederlo? Basta andare al canale 1 (o 501 per l’HD) del digitale terrestre, oppure sul canale 101 del vostro decoder se siete clienti Sky.

Se non riuscite a vederlo in diretta tv su Rai 1, non disperate. È possibile infatti seguire il film Miracoli dal cielo anche in streaming sulla piattaforma racconta la storia. Vi basterà registrarvi (è gratis) e potrete poi vedere la pellicola sul vostro tablet, smartphone o pc. E anche on demand nei giorni successivi alla messa in onda.

