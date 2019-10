Stasera in tv 15 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 15 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Ma cosa c’è stasera in tv 15 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 15 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Qualificazioni Euro 2020: Liechtenstein-Italia

Questa sera su Rai 1 nuovo appuntamento per la Nazionale di Roberto Mancini da Vadouz contro il Liechtenstein. La partita è valida per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2020: gli azzurri, dopo la vittoria a Roma contro la Grecia, ha ottenuto matematicamente il pass per Euro 2020.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Shall we dance?

Questa sera su Rai 2 è in programma un film diventato un cult del cinema: Shall we dance? con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon.

Trama: Per scappare dalla routine, un uomo brizzolato si inscrive in un corso di ballo di nascosto dalla famiglia. Attraverso il ballo riscoprirà il “sapore” delle cose che lo circondano.

Il finale di Shall we dance: attenzione, spoiler!

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Storie Minime

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 torna Cartabianca, il programma di approfondimento politico con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Una vita

Su Rete 4 stasera torna la popolare fiction Una vita, giunta all’episodio 61 della 13esima stagione.

Trama: Telmo racconta a Lucía quello che sa dei suoi genitori e la ragazza rimane profondamente scossa. Dopo avere riflettuto, chiede al sacerdote di accompagnarla a Salamanca per rinunciare alla propria eredità e donarla all’Ordine del Cristo Giacente. Le domestiche cercano di aiutare Leonor a carpire informazioni da Servante sulla storia delle ragazze innamorate.

Vedendo le donne confabulare, Servante fraintende e pensa che gli restino pochi giorni di vita. Così, decide di lasciare Acacias per morire a Naveros. Higinio spiega a María com’è riuscito a ingannare tutti in ospedale durante l’operazione di Liberto e le dice che è arrivato il momento di rivelare la verità a Casilda.

Samuel torna dal suo viaggio e dice a Lucía di essere stato a Salamanca a parlare con Joaquín e di avere fatto una scoperta inaspettata: l’Ordine del Cristo Giacente vuole appropriarsi della sua eredità.

STASERA IN TV 15 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Il libro di Henry

Su Canale 5 stasera va in onda il film in prima visione Il libro di Henry, pellicola drammatica del 2017 con Naomi Watts.

Trama: Una storia che emoziona e travolge: Henry, bambino prodigio, impiega tutte le sue straordinarie capacità per aiutare un’amica e portare alla luce una verità che nessuno vuole riconoscere.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 15 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene

Su Italia 1 questa sera è in programmazione una nuova puntata dello show Le Iene, con nuovi servizi e inchieste.

PROGRAMMI TV 15 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Dimartedì

Questa sera su La 7 torna Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris.

PROGRAMMI TV 15 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Io & Marley

Su Tv8 questa sera va in onda il film Io e Marley, commedia del 2008 con Jennifer Aniston, Owen Wilson e Haley Bennett.

Trama:Io & Marley è una tenerissima e al tempo stesso scoppiettante commedia in cui situazioni divertenti, tipiche di questi film che vedono protagonista uno splendido amico a quattro zampe, si mescolano a momenti più riflessivi e commoventi.

Il cane come grande amico che fa da collante per tenere unita la famiglia e liberare i membri che ne fanno parte da tutta una serie di problematiche, spesso meno complicate di quanto appaiono, che li conducono a pensare che la situazione possa sfuggire loro di mano.

Gli animali vivono con la loro spontaneità la vita… viverli da più vicino può essere un’occasione per l’uomo, un modo per poter portare la propria visione della vita su un altro livello in cui riuscire a prendersi e prendere meno sul serio molti aspetti della vita che andrebbero vissuti con più leggerezza.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

20:05 – 1994 Ep. 4

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Planet of the Apes

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie, cult di fantascienza del 2001 diretto da Tim Burton.

Trama: Spazio 2029. L’astronauta Leo Davidson dovrebbe lasciare ai soli scimpanzé il compito di sondare i misteri del cosmo. Invece, in piena tempesta galattica, segue le sorti di un primate gettandosi nell’ignoto e, sprofondando nel tempo fino a un futuro lontano, su un pianeta sconosciuto, circondato da scimmie intelligenti e uomini resi schiavi. Sara’ lui, con l’aiuto di una scimpanzé illuminata, Ari, a organizzare la Resistenza del genere umano.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 15 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

12:00 – Tennis: ATP Stoccolma (diretta)

22:00 – UEFA Champions League Magazine

Su Sky Sport Uno questa sera è in programmazione il torneo di tennis ATP di Stoccolma. Al termine della diretta, il magazine sulla Champions League.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Questa sera su Sky Uno va in onda un nuovo appuntamento con lo show di Alessandro Borghese 4 ristoranti.

