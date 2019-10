Shall we dance: trama, cast, curiosità, streaming del film di stasera | Rai 2

Stasera, martedì 15 ottobre 2019, su Rai 2 arriva un film che è ormai diventato un grande classico del cinema romantico: sulla seconda rete nazionale va infatti in onda Shall we dance?, pellicola del 2004 con protagonisti Richard Gere e Jennifer Lopez.

Il film, diretto da Peter Chelsom, è ispirato a un’altra pellicola, uscita nel 1996 e di produzione giapponese: “Vuoi ballare? – Shall we dance?”. Al centro, la crisi di mezza età di un uomo che diventa un’occasione per riscoprirsi e apprezzare nuovamente le passioni. Tra le curiosità più succose sul film, c’è il fatto che nel 2003 le riprese vennero spostate da Winnipeg a Toronto a causa della paura per la SARS, una forma di polmonite diffusasi pericolosamente proprio in quel periodo.

L’appuntamento è per stasera a partire dalle 21:20. In attesa della messa in onda, vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola: dalla trama al cast, dal trailer a dove vederla anche in streaming, fino alle curiosità.

Shall we dance: la trama

Il protagonista è John Clark, un brillante avvocato di 50 anni che lavora a Chicago ed è sposato con Beverly, una donna che lo adora. I due hanno anche due figli e sembrano felici. All’apparenza, il loro, è un matrimonio da favola. Ma in realtà John è molto stanco della routine, che lo annoia profondamente.

Un giorno, all’esterno di una scuola di danza, il protagonista incontra una malinconica maestra di ballo, Paulina. La donna lo colpisce per la sua innata bellezza. Al punto che John decide di iscriversi in accademia per partecipare al suo corso. Senza dire niente alla sua famiglia.

Inizialmente, però, non tutto va come previsto, dal momento che le lezioni sono tenute dalla vecchia proprietaria della scuola, Miss Mitzi. Inoltre, John incontra anche il rifiuto di Paulina, che gli dice che il ballo è una cosa seria e non un mezzo per abbordare le donne. L’uomo incassa il colpo e si impegna a fondo per migliorare nella danza. E decide anche di iscriversi a una gara, nonostante l’ansia e le difficoltà.

Paulina, a quel punto, decide di aiutarlo. I due ballano un sensuale tango e iniziano a entrare più in confidenza. Lei gli confessa il motivo per cui ha smesso di ballare, lui prova a farle cambiare idea. E nel frattempo la moglie, Beverly, viene a sapere dell’hobby segreto del marito. Come finirà?

Il finale di Shall we dance: attenzione, spoiler!

Shall we dance: il cast completo

Come già anticipato, il cast del film Shall we dance? vanta la presenza di grandi attori del cinema internazionale. Su tutti Richard Gere e Jennifer Lopez, ma anche Susan Sarandon e Stanley Tucci.

Ecco l’elenco completo degli attori coinvolti in Shall we dance, con accanto il nome del personaggio interpretato:

Richard Gere – John Clark

Susan Sarandon – Beverly Clark

Jennifer Lopez – Paulina

Stanley Tucci – Link Peterson

Bobby Cannavale – Chic

Lisa Ann Walter – Bobbie

Omar Benson Miller – Vern

Tamara Hope – Jenna

Anita Gillette – Miss Mitzi

Diana Salvatore – Tina

Mya Harrison – fidanzata di Vern

Richard Jenkins – Detective Devine

Nick Cannon – Scott

Shall we dance: il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film in onda stasera su Rai 2 a partire dalle 21,20:

Shall we dance: dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film Shall we dance? La pellicola va in onda stasera, martedì 15 ottobre 2019, su Rai 2 a partire dalle 21,20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming Shall we dance? grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. Il film sarà in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming