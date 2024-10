Mike: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 21 ottobre

Questa sera, 21 ottobre 2024, alle ore 21.30 in prima visione su Rai 1 va in onda la prima puntata di Mike, la serie in onda in due puntate dedicata a Mike Bongiorno a 100 anni dalla sua nascita e interpretata da Claudio Gioè. La trama della serie è tratta dal libro biografico La versione di Mike, scritto dallo stesso Mike in collaborazione con il figlio Nicolò Bongiorno nel 2007. Vediamo le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni e trama

All’apice del successo di Rischiatutto, Mike Bongiorno accetta di partecipare a un’intervista in cui si racconta al suo pubblico. Il primo ricordo prende le mosse dal crollo di Wall Street nel 1929, quando Philip Bongiorno, il padre, viene costretto a separarsi dalla moglie, Enrica Carello, affinché possa risollevarsi dalle ingenti perdite economiche subìte. Enrica ritorna quindi nella sua Torino insieme al piccolo Mike. Ma non si tratta di una parentesi. Una volta lasciata New York, la donna non vorrà più tornarvi, costringendo Mike a restare in Italia e a perdere i contatti col padre.

Mike: il cast

Tanti gli attori popolari che hanno preso parte alle riprese di Mike. Ad interpretare il re del quiz è Claudio Gioè, volto noto delle fiction Rai, mentre Elia Nuzzolo interpreta Bongiorno da giovane. Nel cast troviamo anche Paolo Pierobon, Valentina Romani, che veste i panni della moglie Daniela. Massimo De Lorenzo, Tomas Arana, Clotilde Sabatino, Sandra Ceccarelli, Augusto Fornari, Federica Torchetti, Gualtiero Burzi, Michele Ragno, Gianluca Zaccaria, Luca Di Sessa, Alberto Vecchiato.

Mike: quante puntate

Quante puntate sono previste per Mike? La serie è composta da due episodi in onda su Rai 1 in prima visione il 21 e 22 ottobre 2024 dalle ore 21.30. Ecco la programmazione completa.