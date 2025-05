Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 11 maggio 2025

Questa sera, domenica 11 maggio 2025, alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni e tantissimi ospiti italiani ed internazionali. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 11 maggio, di Che tempo che fa 2024-2025.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti, Luca Argentero che quest’anno celebra vent’anni di carriera, ed Enrico Brignano, da giugno in tournée con il suo nuovo one man show Bello di Mamma, che lo vedrà impegnato in un totale di 22 tappe, e Flora Canto, attualmente nei teatri con lo show musicale Me la Canto e me la sogno e protagonista del musical Cantando sotto la pioggia dove interpreta Kathy Selden.

E ancora: Marco Mengoni, Don Davide Banzato e Don Mattia Ferrari, cappellano e membro del direttivo di Mediterranea Saving Humans. Inoltre, Marco Varvello, corrispondente Rai dal Regno Unito, nelle librerie con il saggio Londra, i luoghi di potere, gli editorialisti di La Repubblica Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, l’inviato di Avvenire Nello Scavo. Poi, Claudio Bandi, Professore Ordinario di Microbiologia nel dipartimento di Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano. Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. E Michele Serra.

Appuntamento, poi, con il Tavolo con Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti. Tra gli ospiti: Fabio Rovazzi, Gianluca Torre, Carmen Russo, Raul Cremona, Lello Arena e Giucas Casella.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il programma di Fabio Fazio, Che tempo che fa, in onda oggi, 11 maggio, in diretta tv e live streaming? Come abbiamo detto, il programma va in onda su Nove (canale 9 del telecomando). La puntata sarà disponibile sul nono canale del telecomando del digitale terrestre a partire dalle ore 19,30 con l’anteprima. Chi invece vuole seguire il programma in streaming può farlo in due modalità: la prima è quella della diretta, quindi dalle ore 19,30 se siete interessati alla diretta, o dalle ore 20 quando parte il programma in sé, potete accedere a discoveryplus che permette di vedere e rivedere i vari contenuti in diretta e in differita tramite la connessione internet.