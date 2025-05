Le Iene Inside: anticipazioni, inchiesta, interviste e streaming oggi, 11 maggio

Questa sera, domenica 11 maggio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, programma a cura della redazione dello storico programma Mediaset. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione viene approfondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano”. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 11 maggio.

Anticipazioni

Puntata dedicata a “furbi e furbetti”: Luigi Pelazza e Riccardo Festinese mostrano alcune delle truffe più incredibili.

