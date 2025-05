The Couple non va in onda: perché, il motivo

Perché questa sera, 11 maggio 2025, non va in onda The Couple? Il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5 è stato interrotto bruscamente da Mediaset nel pomeriggio dell’8 maggio, dopo i bassi ascolti registrati nelle ultime puntate. Così la puntata inizialmente prevista per oggi, che doveva essere la finale, è stata cancellata. Mediaset ha deciso di devolvere l’intero montepremi di un milione di euro in beneficienza, all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale. Ecco perché la puntata di The Couple di oggi non va in onda.